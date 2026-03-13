Суд взыскал с экс-владельца «Рост банка» почти 250 млрд рублей С Микаила Шишханова взыскали 249,6 млрд руб по иску «Траста»

Арбитражный суд Москвы, рассмотрев иск банка «Траст», постановил взыскать с бывшего владельца «Рост банка» Микаила Шишханова и двух других лиц, контролировавших этот банк, сумму свыше 249,6 млрд рублей, передает РИА Новости. Иск был подан в сентябре 2020 года.

В ходе судебного разбирательства истец не раз уточнял сумму иска, которая изначально превышала 306,5 млрд рублей. Иск был связан с тем, что ответчики в 2015-2017 годах, по мнению истца, одобрили и осуществили экономически необоснованные сделки, направленные на вывод активов. Эти действия нанесли ущерб «Рост банку», присоединенному к «Трасту». «Траст» потребовал от бывших контролирующих лиц «Рост банка» возместить убытки.

Ранее Тверской районный суд Москвы получил иск о запрете деятельности объединения с участием бизнесмена Александра Галицкого и корпорации «Алмаз Кэпитал Партнерс» (Almaz Capital Partners). В иске требуют запретить деятельность из-за подозрений в экстремистской направленности и обратить имущество организации в доход государства.