Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 12:53

Суд взыскал с экс-владельца «Рост банка» почти 250 млрд рублей

С Микаила Шишханова взыскали 249,6 млрд руб по иску «Траста»

Микаил Шишханов Микаил Шишханов Фото: Валерий Левитин/HBF Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Арбитражный суд Москвы, рассмотрев иск банка «Траст», постановил взыскать с бывшего владельца «Рост банка» Микаила Шишханова и двух других лиц, контролировавших этот банк, сумму свыше 249,6 млрд рублей, передает РИА Новости. Иск был подан в сентябре 2020 года.

В ходе судебного разбирательства истец не раз уточнял сумму иска, которая изначально превышала 306,5 млрд рублей. Иск был связан с тем, что ответчики в 2015-2017 годах, по мнению истца, одобрили и осуществили экономически необоснованные сделки, направленные на вывод активов. Эти действия нанесли ущерб «Рост банку», присоединенному к «Трасту». «Траст» потребовал от бывших контролирующих лиц «Рост банка» возместить убытки.

Ранее Тверской районный суд Москвы получил иск о запрете деятельности объединения с участием бизнесмена Александра Галицкого и корпорации «Алмаз Кэпитал Партнерс» (Almaz Capital Partners). В иске требуют запретить деятельность из-за подозрений в экстремистской направленности и обратить имущество организации в доход государства.

суды
иски
бизнесмены
разбирательства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа главная причина экономического упадка Евросоюза
Раскрыто, выйдут ли США из переговоров по Украине из-за войны с Ираном
Ушел из жизни звезда «Ворониных» и «Склифасовского»
Посол рассказал, сколько россиян не могут вернуться домой из Таиланда
Юрист ответил, кого могут не принять на работу из-за видимых татуировок
100-летняя женщина поделилась секретом долголетия
Суд вынес приговор публично оправдывавшему теракт в «Крокусе»
Ученые сделали неприятное открытие о детях от курящих отцов
Киев намеревался обесточить ЗАЭС еще в 2022 году
Финансист рассказала о концепции «бережливого шика»
«Пятёрочка» запустила станции для заваривания лапши
Россиянам рассказали, когда ожидать пробуждения змей
В Росатоме ответили, сможет ли Украина получать электричество с ЗАЭС
«Американцы с евреями столько проблем создали»: Лукашенко о войне в Иране
В Нью-Мексико нашли кость одного из крупнейших тираннозавров
Покупатели по всему миру выстроились в очередь за российской нефтью
Снежная масса с крыши смяла машину с водителем внутри
Дмитриев поставил Каллас в неудобное положение после слов о Трампе
Трамп окончательно разочаровался в одном из давних союзников США
«Два лагеря»: политолог о словах Каллас про желание США разделить Евросоюз
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.