Адвокат жертв «Крокуса» рассказала о реакции подзащитных на решение суда Адвокат Астафьева: суд удовлетворил иски от жертв теракта в «Крокусе»

Суд удовлетворил иски потерпевших по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», полностью поддержав позицию обвинения как в части назначения наказания, так и по требованиям о компенсации морального вред, заявила NEWS.ru адвокат потерпевших Елена Астафьева. По ее словам, суммы выплат по некоторым искам достигали 10–15 млн рублей.

Суд полностью их [иски] удовлетворил. В целом компенсации достигали до 10, по-моему, 15 млн рублей по каждому из заявленных исков, — добавила Астафьева.

При этом адвокат выразила скепсис относительно реальной возможности получения этих средств от осужденных. Помимо компенсаций, приговором предусмотрены крупные штрафы в доход государства, что в совокупности формирует суммы с «космическими цифрами».

Я думаю, что мы компенсации морального вреда не дождемся. И даже учитывая, что они [получили] пожизненные сроки, навряд ли мы получим эти денежные средства, — резюмировала она.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил главаря террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», Шамсидина Фаридуни к пожизненному заключению. Первые 18 лет срока ему предстоит провести в тюрьме, оставшееся время — в колонии особого режима.