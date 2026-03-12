Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 13:50

Площадь пожара на нефтебазе стремительно увеличилась

Площадь пожара на нефтебазе в Тихорецке увеличилась до 3,8 тыс. «квадратов»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Площадь пожара на нефтебазе в пригороде Тихорецка увеличилась до 3,8 тыс. квадратных метров, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Возгорание произошло утром 12 марта после падения обломков беспилотника.

Площадь пожара на нефтебазе в пригороде Тихорецка составляет 3,8 тыс. квадратных метров. В тушении принимают участие 257 человек, в том числе специалисты МЧС России, 69 единиц техники и пожарный поезд, — говорится в сообщении.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что Вооруженные силы Украины вновь атаковали учебно-воспитательный комплекс во Власовке Краснодонского муниципального округа. Удар противника стал вторым за месяц.

Ночью 12 марта силы ПВО ликвидировали над регионами России 80 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, 30 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 14 и 10 — над Крымом и Ростовской областью. Также дроны сбили над акваториями Черного и Азовского морей, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской и Воронежской областей.

Краснодарский край
Нефтебазы
пожары
БПЛА
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главу нижегородского ГУММиД арестовали из-за гибели подростка на заброшке
Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам
В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле
Экономист объяснила моду на покупку старых дач у зумеров
В Госдуме объявили о завершении важного этапа для Донбасса
Захарова указала на важную деталь в ударе Израиля по Дому русской культуры в Ливане
Жертва теракта в «Крокусе» вспомнил день трагедии
Захарова предрекла Зеленскому бесславный конец с наполеоновскими планами
Захарова встревожена атаками на культурное наследие Ирана
Российская пенсионерка попрощалась с жизнью из-за тысячи рублей
Политолог раскрыл последствия решения Молдавии выйти из СНГ
Цены на бензин в России превысили отметку ноября 2025 года
В МЧС ответили на сообщения об обязательной эвакуации татарстанцев
Проект по защите поселений от лесных пожаров запустят в одном регионе
У Пугачевой отказывают ноги? Почему она ходит с тростью, что известно
Британский турист снял удары иранских ракет по Дубаю и попал за решетку
Сбер «схлестнулся» с компанией из трех человек за интеллектуальные права
Нюша вернулась из Дубая в Москву после развода с мужем
Раскрыто число жертв израильских ударов по Ливану
Путин провел кадровые изменения в Совбезе России
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.