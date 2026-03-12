Площадь пожара на нефтебазе стремительно увеличилась Площадь пожара на нефтебазе в Тихорецке увеличилась до 3,8 тыс. «квадратов»

Площадь пожара на нефтебазе в пригороде Тихорецка увеличилась до 3,8 тыс. квадратных метров, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Возгорание произошло утром 12 марта после падения обломков беспилотника.

Площадь пожара на нефтебазе в пригороде Тихорецка составляет 3,8 тыс. квадратных метров. В тушении принимают участие 257 человек, в том числе специалисты МЧС России, 69 единиц техники и пожарный поезд, — говорится в сообщении.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что Вооруженные силы Украины вновь атаковали учебно-воспитательный комплекс во Власовке Краснодонского муниципального округа. Удар противника стал вторым за месяц.

Ночью 12 марта силы ПВО ликвидировали над регионами России 80 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, 30 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 14 и 10 — над Крымом и Ростовской областью. Также дроны сбили над акваториями Черного и Азовского морей, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской и Воронежской областей.