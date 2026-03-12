Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 10:52

Вражеский дрон вновь ударил по школе в ЛНР

Пасечник: ВСУ второй раз за месяц атаковали учебно-воспитательный комплекс в ЛНР

ВС Украины
Вооруженные силы Украины вновь атаковали учебно-воспитательный комплекс во Власовке Краснодонского муниципального округа Луганской Народной Республики, рассказал глава республики Леонид Пасечник в своем канале в Max. Удар противника стал вторым за месяц.

Меньше чем за месяц это вторая атака на него. К счастью, это произошло ночью, и там не было детей. Сегодня школьники переведены на дистанционное обучение, местные власти оперативно закроют тепловой контур, — написал он.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что местный житель погиб при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль в районе села Бессоновка. Глава региона выразил соболезнования родным и близким мужчины.

Ночью 12 марта силы ПВО ликвидировали над регионами России 80 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, 30 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 14 и 10 — над Крымом и Ростовской областью. Также дроны сбили над акваториями Черного и Азовского морей, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской и Воронежской областей.

