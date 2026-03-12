Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 11:57

Суд принял решение по гражданских искам в деле о теракте в «Крокусе»

Суд удовлетворил все 27 гражданских исков по делу о теракте в «Крокусе»

Фигуранты по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в здании суда. Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Саидакрами Рачабализоду Фигуранты по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в здании суда. Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Саидакрами Рачабализоду Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Второй Западный окружной военный суд удовлетворил все гражданские иски по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда. Судья постановил удовлетворить требования потерпевших в полном объеме.

Исковые требования потерпевших удовлетворить в полном объеме, — объявил судья.

Уточняется, что пяти потерпевшим присуждены компенсации в размере 10 млн рублей, еще три человека получат компенсации в размере 5 млн рублей. Общая сумма исковых заявлений к фигурантам дела о теракте в «Крокусе» составляет более 200 млн рублей.

Четверо исполнителей теракта, жертвами которого стали 150 человек, были приговорены к пожизненному заключению. Суд признал Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева и Мухаммадсобира Файзова виновными в прохождении обучения с целью теракта, а также в незаконном обороте оружия, участии в террористической организации и совершении теракта.

