Суд принял решение по гражданских искам в деле о теракте в «Крокусе»

Суд удовлетворил все 27 гражданских исков по делу о теракте в «Крокусе»

Второй Западный окружной военный суд удовлетворил все гражданские иски по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда. Судья постановил удовлетворить требования потерпевших в полном объеме.

Исковые требования потерпевших удовлетворить в полном объеме, — объявил судья.

Уточняется, что пяти потерпевшим присуждены компенсации в размере 10 млн рублей, еще три человека получат компенсации в размере 5 млн рублей. Общая сумма исковых заявлений к фигурантам дела о теракте в «Крокусе» составляет более 200 млн рублей.

Четверо исполнителей теракта, жертвами которого стали 150 человек, были приговорены к пожизненному заключению. Суд признал Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева и Мухаммадсобира Файзова виновными в прохождении обучения с целью теракта, а также в незаконном обороте оружия, участии в террористической организации и совершении теракта.