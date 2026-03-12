Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 13:03

Житель Петербурга едва не зарезал курсанта института МВД при задержании

В Петербурге мужчина пять раз ударил ножом курсанта института МВД при задержании

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге мужчина пять раз ударил ножом курсанта Санкт-Петербургского университета МВД России, пишет Мойка78 со ссылкой на СК России. Нападение произошло во время его задержания на улице Ольги Берггольц в Невском районе.

По данным следствия, пострадавший проходил практику вместе с сотрудником Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте. Правоохранители получили сообщение о преступлении и задержали подозреваемого.

Предполагаемого злоумышленника посадили в служебный автомобиль, после чего он попытался скрыться, ударив курсанта ножом в лицо и тело. Пострадавшего молодого человека госпитализировали. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее в Москве зарезали мужчину около станции метро «Сокол». Погибший стал участником конфликта с двумя мужчинами, один из них схватился за нож.

