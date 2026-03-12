«Продолжается по сей день»: депутат об участии Киева в теракте в «Крокусе» Чепа: причастность Украины к теракту в «Крокусе» подтверждает правильность СВО

Причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» доказывает верность решения о начале специальной военной операции, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, преступление в московском концертном зале стало лишь одним из звеньев в цепи террористических актов, которые Киев совершает на протяжении последнего десятилетия.

Нападение на «Крокус» — это не единственный террористический акт, совершенный Украиной против нашего государства, против человечества и против своего собственного народа. Мы помним, что такие действия ведутся, начиная с 2014 года. Они продолжаются и по сей день. Все это подтверждает правильность начала СВО, борьбы с нацизмом и терроризмом. Мы должны обязательно учитывать [террористические акты, совершенные Киевом], при подготовке соглашения о мире [между Россией и Украиной], которое мы активно пытаемся организовать, — высказался Чепа.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что осужденных за теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» ждут жесткие условия содержания в колониях особого режима, где они будут отбывать пожизненный срок. По его словам, преступники не смогут поддерживать связь друг с другом, так как их, вероятно, этапируют в разные исправительные учреждения.