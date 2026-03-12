Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 14:10

«Продолжается по сей день»: депутат об участии Киева в теракте в «Крокусе»

Чепа: причастность Украины к теракту в «Крокусе» подтверждает правильность СВО

«Крокус Сити Холл» 22.03.2024 «Крокус Сити Холл» 22.03.2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» доказывает верность решения о начале специальной военной операции, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, преступление в московском концертном зале стало лишь одним из звеньев в цепи террористических актов, которые Киев совершает на протяжении последнего десятилетия.

Нападение на «Крокус» — это не единственный террористический акт, совершенный Украиной против нашего государства, против человечества и против своего собственного народа. Мы помним, что такие действия ведутся, начиная с 2014 года. Они продолжаются и по сей день. Все это подтверждает правильность начала СВО, борьбы с нацизмом и терроризмом. Мы должны обязательно учитывать [террористические акты, совершенные Киевом], при подготовке соглашения о мире [между Россией и Украиной], которое мы активно пытаемся организовать, — высказался Чепа.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что осужденных за теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» ждут жесткие условия содержания в колониях особого режима, где они будут отбывать пожизненный срок. По его словам, преступники не смогут поддерживать связь друг с другом, так как их, вероятно, этапируют в разные исправительные учреждения.

Украина
Россия
Крокус Сити Холл
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа вероятная цель усиления атак Украины на регионы России
Гладков раскрыл число пострадавших в результате новых атак ВСУ
Мишустин утвердил компенсации для застрявших на Ближнем Востоке туристов
В МИД Швейцарии заговорили о посредничестве между США и Ираном
Главу нижегородского ГУММиД арестовали из-за гибели подростка на заброшке
Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам
В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле
Экономист объяснила моду на покупку старых дач у зумеров
В Госдуме объявили о завершении важного этапа для Донбасса
Захарова указала на важную деталь в ударе Израиля по Дому русской культуры в Ливане
Переживший теракт в «Крокусе» вспомнил день трагедии
Захарова предрекла Зеленскому бесславный конец с наполеоновскими планами
Захарова встревожена атаками на культурное наследие Ирана
Российская пенсионерка попрощалась с жизнью из-за тысячи рублей
Политолог раскрыл последствия решения Молдавии выйти из СНГ
Цены на бензин в России превысили отметку ноября 2025 года
В МЧС ответили на сообщения об обязательной эвакуации татарстанцев
Проект по защите поселений от лесных пожаров запустят в одном регионе
У Пугачевой отказывают ноги? Почему она ходит с тростью, что известно
Британский турист снял удары иранских ракет по Дубаю и попал за решетку
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.