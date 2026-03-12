Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 15:17

«Будет так же тупить». Ничто не поможет обойти блокировку Telegram? Причины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Роскомнадзор может отслеживать зашифрованный трафик, предположил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Что он сказал, правда ли ничто не поможет обойти блокировку Telegram, в чем причины?

Правда ли ничто не поможет обойти блокировку Telegram

«Я уверен, что у Роскомнадзора есть технические возможности отслеживать VPN-трафик. У меня лично такое мнение есть, что они могут отслеживать VPN-трафик. Они просто потихоньку начнут его поджимать. И у вас Telegram будет так же „тупить“ и через VPN», — заявил Свинцов на пресс-конференции на тему «От запрета рекламы до полной блокировки: что ждет Telegram?».

Таким образом, сидеть в мессенджере без проблем после блокировки не получится, известные методы обхода прикроют, считает парламентарий.

Когда заблокируют Telegram в России

Ранее Свинцов усомнился, что Telegram заблокируют в России 1 апреля. Он предположил, что против мессенджера могут ввести дополнительные ограничения, в частности в отношении анонимных каналов.

До этого депутат допустил, что Telegram могут признать экстремистским через месяц-полтора — в этом случае он будет полностью заблокирован. СМИ писали, что блокировка состоится в первых числах апреля — якобы решение уже принято.

«Роскомнадзору надо по аналогии с Минюстом, который создал список запрещенного контента, тоже создать некий список, который будет прост к доступу. Любой гражданин, да и любое СМИ, может обратиться к этому списку и понимать, что если компания попала в этот список, то как минимум размещение рекламы у этой компании небезопасно и может приводить к штрафу», — заявил Свинцов.

В такой список следует включить соцсети и мессенджеры, которые в той или иной степени оказались за рамками российского законодательства, считает парламентарий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что сегодня происходит с Telegram в России

Десятки и сотни жалоб оставляют пользователи Telegram из России на мониторинговых ресурсах ежедневно. В числе основных проблем: не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Проблемы встречаются на любых устройствах, в отдельном приложении и веб-версии мессенджера.

По данным на утро 12 марта, на сайте «Сбой.рф» обращения оставляют из Москвы — 42%, Краснодарского края, Новосибирской области — по 6%, Красноярского края, Татарстана, Тюмени, Санкт-Петербурга — по 5%, Челябинской области — 4%, Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Алтайского края, Башкирии, Самарской, Свердловской областей, Кузбасса, Мордовии, Московской, Ульяновской, Оренбургской областей, Бурятии — по 2%.

Роскомнадзор принимает меры в отношении Telegram с начала февраля. Регулятор пояснил, что мессенджер не выполняет требования российского законодательства. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, еще одним фактором в пользу замедления стала информация, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский заявил, что Telegram намеренно не следует российским законам — администрация годами не выполняет требования Москвы в части удаления запрещенной информации, локализации персональных данных, подчеркнул парламентарий.

