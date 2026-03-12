«Будет так же тупить». Ничто не поможет обойти блокировку Telegram? Причины

Роскомнадзор может отслеживать зашифрованный трафик, предположил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Что он сказал, правда ли ничто не поможет обойти блокировку Telegram, в чем причины?

Правда ли ничто не поможет обойти блокировку Telegram

«Я уверен, что у Роскомнадзора есть технические возможности отслеживать VPN-трафик. У меня лично такое мнение есть, что они могут отслеживать VPN-трафик. Они просто потихоньку начнут его поджимать. И у вас Telegram будет так же „тупить“ и через VPN», — заявил Свинцов на пресс-конференции на тему «От запрета рекламы до полной блокировки: что ждет Telegram?».

Таким образом, сидеть в мессенджере без проблем после блокировки не получится, известные методы обхода прикроют, считает парламентарий.

Когда заблокируют Telegram в России

Ранее Свинцов усомнился, что Telegram заблокируют в России 1 апреля. Он предположил, что против мессенджера могут ввести дополнительные ограничения, в частности в отношении анонимных каналов.

До этого депутат допустил, что Telegram могут признать экстремистским через месяц-полтора — в этом случае он будет полностью заблокирован. СМИ писали, что блокировка состоится в первых числах апреля — якобы решение уже принято.

«Роскомнадзору надо по аналогии с Минюстом, который создал список запрещенного контента, тоже создать некий список, который будет прост к доступу. Любой гражданин, да и любое СМИ, может обратиться к этому списку и понимать, что если компания попала в этот список, то как минимум размещение рекламы у этой компании небезопасно и может приводить к штрафу», — заявил Свинцов.

В такой список следует включить соцсети и мессенджеры, которые в той или иной степени оказались за рамками российского законодательства, считает парламентарий.

Что сегодня происходит с Telegram в России

Десятки и сотни жалоб оставляют пользователи Telegram из России на мониторинговых ресурсах ежедневно. В числе основных проблем: не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Проблемы встречаются на любых устройствах, в отдельном приложении и веб-версии мессенджера.

По данным на утро 12 марта, на сайте «Сбой.рф» обращения оставляют из Москвы — 42%, Краснодарского края, Новосибирской области — по 6%, Красноярского края, Татарстана, Тюмени, Санкт-Петербурга — по 5%, Челябинской области — 4%, Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Алтайского края, Башкирии, Самарской, Свердловской областей, Кузбасса, Мордовии, Московской, Ульяновской, Оренбургской областей, Бурятии — по 2%.

Роскомнадзор принимает меры в отношении Telegram с начала февраля. Регулятор пояснил, что мессенджер не выполняет требования российского законодательства. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, еще одним фактором в пользу замедления стала информация, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram.

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский заявил, что Telegram намеренно не следует российским законам — администрация годами не выполняет требования Москвы в части удаления запрещенной информации, локализации персональных данных, подчеркнул парламентарий.

