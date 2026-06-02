В США рассказали о новом повороте на Украине Аналитик Берлетик: США готовят ЕС к активному конфликту на Украине

Вашингтон готовит европейские страны к более активному участию в конфликте на Украине, заявил военный аналитик и бывший офицер морской пехоты США Брайан Берлетик на своей странице в соцсети. По его словам, происходящий сейчас мирный процесс не отражает реальную ситуацию.

Эксперт считает, что за дипломатическими заявлениями скрывается курс на дальнейшую эскалацию. Вашингтон стремится передать европейским союзникам большую часть нагрузки по поддержке Украины, отметил Берлетик.

Кроме того, аналитик подверг критике заявления о якобы существующей угрозе со стороны России для европейских стран. По его словам, сообщения о возможном конфликте между Россией и Европой не имеют под собой реальных оснований.

Ранее иностранные СМИ писали, что главной ошибкой американских переговорщиков по Украине заключается в чрезмерной опоре на эпизодические телефонные звонки и визиты спецпосланников, без ежедневного взаимодействия со сторонами. Такой подход не соответствует классическим дипломатическим практикам. Знакомые с ходом переговоров источники сообщили, что российская сторона якобы дала понять: она хотела бы перейти от периодических визитов спецпосланников президента США к полноценному дипломатическому процессу с рабочими группами и регулярными встречами.