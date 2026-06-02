Названы признаки, по которым можно распознать недобросовестную клинику

Депутат Панеш: частные клиники не имеют права навязывать лишние анализы и кредит

Частные клиники не имеют права заставлять пациентов проходить ненужные обследования и брать кредиты, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, необоснованно завышенные цены могут быть сигналом о недобросовестности медицинской организации.

Мошенничество в частной медицине приобрело массовый характер. По данным МВД, только от действий одной сети лжеклиник пострадали 11 тыс. россиян, а общий ущерб превысил 1 млрд рублей. Средний чек вырос на 30%, превышая в отдельных регионах 7 тыс. рублей. Но такие заведения можно распознать еще на входе. Признак первый: навязывают ненужные анализы и «уникальные» панели исследований. Опасные специальности с точки зрения накруток — гинекология, онкология, иммунология. При этом они предлагают оформить кредит или перевести деньги на «безопасный счет». Медицинская организация не имеет права требовать это. Это мошенничество, — предупредил Панеш.

Он подчеркнул, что недобросовестные клиники часто пугают пациентов страшным диагнозом сразу после первого анализа. Затем, по словам депутата, испуганных людей быстро направляют в соседний кабинет для оформления кредита. При этом, как отметил парламентарий, настоящие клинические рекомендации не предполагают постановки серьезного диагноза без всестороннего обследования.

Лжеклиники давят, торопят, используют фразы-триггеры. Классические фразы мошенников: «Соглашайтесь сейчас, потом будет поздно», «Акция действует только сегодня», «Без процедур ваше состояние ухудшится», «Вот-вот подорожание». Если врач не может внятно объяснить, для чего нужен тот или иной анализ и что изменится в лечении при разных результатах, раздражается и не дает четких ответов — это повод немедленно уйти. Также обращайте внимание на адекватность цен: неоправданно низкие или, наоборот, завышенные без объяснения причин — сигнал опасности, — добавил Панеш.

Он подчеркнул, что при столкновении с мошенниками необходимо сохранять все чеки, договоры и медицинские документы. Затем, по словам депутата, следует направить письменную жалобу руководству клиники. Если ответа не последует, парламентарий порекомендовал обратиться в Роспотребнадзор, Росздравнадзор и прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Башкирии девушка потеряла зрение после инъекций у невролога в частной клинике. По данному факту возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о некачественной медицинской помощи.

