15 мая 2026 в 21:31

Клиника в Новороссийске выступила с заявлением после гибели ребенка

Мальчик погиб от анафилактического шока в частной клинике в Новороссийске

Причиной смерти восьмилетнего пациента в Новороссийске стал анафилактический шок, сообщили в пресс-службе клиники «Новомед дети». Специалисты действовали в соответствии с медицинскими стандартами и провели необходимый объем реанимационных мероприятий, подчеркнули в организации.

Коллектив медицинского центра выступает с официальным заявлением к общественности и правоохранительным органам в защиту врача <…>, которая подвергается прямым угрозам <…> [после смерти] пациента, трагически скончавшегося от анафилактического шока, — сказано в сообщении.

В частной клинике Новороссийска после приема у врача скончался школьник. Близкие привели ребенка в медучреждение, поскольку он пожаловался на боль в ухе и высокую температуру. Тетя мальчика рассказала, что после сделанного укола ребенок потерял сознание. По ее словам, кожа ребенка посинела, а в клинике, как она утверждает, не оказалось необходимых препаратов для оказания экстренной медицинской помощи.

Позже территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении к ответственности медицинского центра ООО «Новомед» в Новороссийске после гибели восьмилетнего пациента. Основанием для иска стали грубые нарушения лицензионных требований.

