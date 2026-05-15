День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 21:07

Над регионами России за шесть часов сбили 56 беспилотников ВСУ

Военнослужащий ПВО Центрального военного округа ВС РФ на месте наводчика-оператора на Покровском направлении в ДНР Военнослужащий ПВО Центрального военного округа ВС РФ на месте наводчика-оператора на Покровском направлении в ДНР Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Средства противовоздушной обороны за шесть часов перехватили и уничтожили 56 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, атаки были отражены в период с 14:00 до 20:00 мск 15 мая.

15 мая в период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в течение ночи на 15 мая (с 23:00 мск до 07:00 мск) российские силы противовоздушной обороны сбили 355 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с украинской стороны. В частности, БПЛА сбивали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской и других областях.

Также Минобороны сообщало, что за сутки 14 мая российские системы ПВО сбили 390 беспилотников ВСУ и снаряд РСЗО HIMARS. Всего с начала СВО, по данным ведомства, были уничтожены 145 958 БПЛА, 34 917 орудий полевой артиллерии, а также 29 288 танков и боевых бронированных машин ВСУ.

Регионы
Россия
БПЛА
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирошник высказался о ночной атаке на Рязань
Трамп намекнул, что у Стармера начались серьезные проблемы
Ужин с американскими звездами продали на аукционе за $9 млн
Клиника в Новороссийске выступила с заявлением после гибели ребенка
Жительница КБР передала деньги курьеру, тоже оказавшейся жертвой мошенников
Текстиль как язык интерьера: как ткани формируют атмосферу
В Киеве связали проблемы Ермака с ослаблением позиций Зеленского
Путин утвердил единые базовые региональные меры поддержки участников СВО
Над регионами России за шесть часов сбили 56 беспилотников ВСУ
Тактильный интерьер: почему нам важно чувствовать пространство
В Европе поразились «угрозе» Лаврова достать оружие
Лавров обвинил Запад в замалчивании преступной политики Киева
Трехлетний ребенок попал под удар ВСУ в Белгороде
ВСУ совершили чудовищный налет на многоэтажку в российском городе
Появились новые подробности об украинском катере у берегов Греции
Фицо заявил, что продолжит ездить в Россию
Сценарии уюта: как текстиль помогает дому подстраиваться под ритм жизни
Гидрометцентр предупредил москвичей об аномальной жаре
Бункер, комнаты для шуб: что известно об элитной даче Зеленского под Киевом
Новая волна украинских БПЛА не смогла пробить противодроновый щит Москвы
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.