Над регионами России за шесть часов сбили 56 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны за шесть часов перехватили и уничтожили 56 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, атаки были отражены в период с 14:00 до 20:00 мск 15 мая.

15 мая в период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в течение ночи на 15 мая (с 23:00 мск до 07:00 мск) российские силы противовоздушной обороны сбили 355 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с украинской стороны. В частности, БПЛА сбивали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской и других областях.

Также Минобороны сообщало, что за сутки 14 мая российские системы ПВО сбили 390 беспилотников ВСУ и снаряд РСЗО HIMARS. Всего с начала СВО, по данным ведомства, были уничтожены 145 958 БПЛА, 34 917 орудий полевой артиллерии, а также 29 288 танков и боевых бронированных машин ВСУ.