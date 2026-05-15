15 мая 2026 в 07:53

ВСУ запустили в сторону России несметное число БПЛА

Средства ПВО сбили над регионам России 355 дронов ВСУ

В ночь на 15 мая российские силы противовоздушной обороны сбили 355 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с украинской стороны, заявили в Министерстве обороны России. В частности, БПЛА сбивали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской и других областях.

В течение прошедшей ночи (с 23:00 мск до 07:00 мск) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 355 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пять беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись к столице, уничтожили силы противовоздушной обороны Министерства обороны России. На местах падения обломков работают экстренные службы, уточнил он.

ВСУ запустили в сторону России несметное число БПЛА
