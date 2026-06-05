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05 июня 2026 в 06:17

Раскрыты сроки ремонта американского авианосца «Джеральд Форд»

CNN: на ремонт американского авианосца «Джеральд Форд» потребуется год

Авианосец ВМС США Авианосец ВМС США Фото: Handout/U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Американскому авианосцу «Джеральд Форд» потребуется год на ремонт после участия в операции США против Ирана, сообщает CNN со ссылкой на моряков. Согласно информации, полученной телеканалом, судно пострадало сильнее, чем заявляли военные, в том числе, из-за крупного пожара, произошедшего в марте.

Авианосец «Джеральд Форд» вернулся на базу 16 мая 2026 года после одиннадцати месяцев службы, в рамках которой он столкнулся с рядом неисправностей. В ходе возгорания, которое моряки тушили более 30 часов, на борту были полностью уничтожены койки, оставив после себя обугленный металл, свисающие провода и пепел на полу. Помимо пожара в прачечной, в феврале на судне вышел из строя вакуумный коллектор.

Ранее сообщалось, что да американских авианосца — «Авраам Линкольн» и «Джеральд Форд» — ушли из акватории Ближнего Востока вслед за военным противостоянием с Ираном. Как заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи, регион Персидского залива покинули около 9 тыс. военнослужащих США.

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