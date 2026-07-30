Закон о тишине в Калуге и Калужской области: правила 2026 года

В каждом доме, будь то городская многоэтажка или уютный коттедж, рано или поздно возникают споры о том, когда можно делать ремонт, слушать музыку или просто шумно проводить время. В Калужской области, как и в большинстве регионов нашей страны, действует специальный закон, который защищает покой граждан и устанавливает четкие временные рамки для допустимого шума. Разберемся, когда можно, а когда нельзя шуметь в Калужской области в 2026 году, чтобы не нарваться на штраф и не испортить отношения с соседями.

Режим тишины: с 23:00 до 07:00

Главный документ, который регулирует вопросы шума в Калужской области, называется закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан». Он действует уже много лет, и в 2026 году его основные правила остались без изменений. Закон четко определяет, что такое ночное время и когда любые громкие звуки запрещены.

Ночью, с 23:00 до 07:00, на всей территории области — в квартирах, во дворах, в гостиницах — шуметь строжайше запрещено. Это время, когда человек имеет право на отдых, и закон защищает его от громких звуков.

Но и в дневное время есть свои ограничения. Закон выделяет так называемые часы покоя, которые касаются ремонтных и строительных работ. В будние дни с 07:00 до 08:00, а в выходные и праздники с 07:00 до 10:00 нельзя нарушать тишину. То же самое касается и вечернего времени с 21:00 до 23:00 ежедневно.

Закон о тишине в Калужской области — 2026: со скольких до скольких можно шуметь Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда разрешен ремонт в многоквартирных домах

Этот вопрос волнует многих, кто затеял переезд или плановый ремонт. Чтобы не нарушить закон, запомните простое правило:

В будние дни, с понедельника по пятницу, вы можете заниматься ремонтом, сверлить и стучать только с 08:00 до 23:00. При этом важно помнить, что с 07:00 до 08:00 шуметь тоже нельзя — это утренний перерыв.

В субботу и воскресенье, а также в праздничные дни ремонт разрешен с более позднего времени — с 10:00. Заканчивать шумные работы нужно до 21:00. То есть в выходные у вас есть временное окно с 10:00 до 21:00.

Нарушение этих временных рамок считается административным правонарушением.

Что считается нарушением: громкая музыка, крики, строительные работы

Закон достаточно подробно описывает, какие действия считаются нарушением тишины. Это не только строительный шум, но и многие бытовые вещи. Например, нарушением считается громкая музыка, телевизор на полную громкость, крики, свист, пение и даже игра на музыкальных инструментах. Сюда же относится использование пиротехники.

Отдельно выделены действия, которые создают механический шум. Это все виды работ: земляные, строительные, ремонтные, погрузочно-разгрузочные, уборочные работы с использованием пылесоса или другой техники, а также работа механических средств — перфораторов, дрелей, газонокосилок. Важно также помнить, что закон защищает тишину не только в квартирах, но и в подъездах, во дворах, на детских и спортивных площадках, в гостиницах и на территориях больниц и школ.

Актуальные правила тишины в Калужской области на 2026 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ответственность и штрафы для граждан, должностных и юридических лиц

Размеры штрафов могут отличаться в зависимости от статуса нарушителя. Поскольку единого федерального закона о тишине нет, каждый регион устанавливает свои суммы штрафов, но их верхний предел для граждан по федеральному законодательству ограничен 5000 руб.

В Калужской области суммы штрафов за нарушение тишины устанавливаются законом Калужской области об административных правонарушениях. Для граждан это от 1500 руб. до 3000 руб. Для должностных лиц, например руководителей строительных организаций, размеры штрафов выше, а для юридических лиц (организаций) — еще существеннее.

Куда жаловаться на шумных соседей в Калуге

Если мирный разговор с соседями не помогает и шум продолжается, у вас есть несколько инстанций, куда можно обратиться за помощью:

Первый и самый эффективный шаг — вызов полиции. Сотрудники полиции обязаны выехать на место, зафиксировать факт нарушения и составить протокол, который затем будет передан в административную комиссию для вынесения решения о штрафе. Звонить в полицию нужно в момент, когда шум происходит, чтобы они могли застать нарушение на месте.

Также помочь может Управление Роспотребнадзора по Калужской области, если необходимо провести замеры уровня шума, превышающего санитарные нормы.

Кроме того, вы всегда можете обратиться в Государственную жилищную инспекцию, прокуратуру или к уполномоченному по правам человека в Калужской области.

Как зафиксировать нарушение для подачи жалобы

Чтобы ваша жалоба имела силу, важно правильно зафиксировать нарушение. В законе сказано, что для привлечения к административной ответственности достаточно объяснения заявителя, виновных лиц и свидетелей. То есть не нужно самостоятельно проводить замеры уровня шума. Это не ваша обязанность.

Главное — заявление в полицию. Когда вы звоните в дежурную часть, обязательно запомните или запишите номер заявки. Если полицейские приехали, их протокол и является основным доказательством. Если они по каким-то причинам не застали шум, но он повторяется регулярно, вы можете записывать даты и время нарушения, привлекать соседей в качестве свидетелей. Иногда помогают аудио- или видеозаписи, сделанные на телефон, но официально они не являются прямым доказательством для вынесения штрафа, хотя могут служить подспорьем для полиции или суда, если дело дойдет до судебного разбирательства о компенсации морального вреда.

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