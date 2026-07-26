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26 июля 2026 в 11:05

Почему индийское кино так полюбили в СССР: феномен Болливуда

Риши Капур (слева) в роли Хасана и Саид Джафри (справа) в роли дочери визиря в советско-индийском художественном фильме «Черный принц Аджуба», 1989 год Риши Капур (слева) в роли Хасана и Саид Джафри (справа) в роли дочери визиря в советско-индийском художественном фильме «Черный принц Аджуба», 1989 год Фото: РИА Новости
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Помните, как в советское время люди с нетерпением ждали, когда в кинотеатре покажут новый индийский фильм? Очереди были огромные, билеты достать почти невозможно, а после сеанса еще долго пели песни из фильма. Индийское кино стало настоящим явлением для нескольких поколений советских людей. Откуда же взялась эта любовь и почему она была такой сильной? Давайте вспомним, как это было.

Первые индийские фильмы в советском прокате: «Бродяга» Раджа Капура

Все началось в 1954 году, когда на советские экраны вышел фильм «Бродяга» с молодым актером Раджем Капуром в главной роли. Фильм рассказывал историю парня, который родился в тюрьме и с детства познал нужду и несправедливость. Он воровал, чтобы выжить, но в душе оставался честным и добрым человеком. Эта история о «маленьком человеке», который борется с жестоким миром, оказалась очень близка советским зрителям.

Успех был ошеломляющим. За первый год проката «Бродягу» посмотрели 64 млн человек. Это был абсолютный рекорд для иностранных фильмов в СССР. Песня «Авара хун» («Я бродяга») из этого фильма звучала повсюду — ее напевали на улицах, в домах, даже на официальных приемах. Говорят, когда в Москву приехал премьер-министр Индии Джавахарлал Неру, он был удивлен, что везде, где он появлялся, люди встречали его именно этой мелодией. Радж Капур стал настоящим кумиром. В магазинах продавались его портреты, люди собирали газетные вырезки с его фотографиями.

Индийский актер и режиссер Радж Капур на XIII Московском международном кинофестивале, 1985 год Индийский актер и режиссер Радж Капур на XIII Московском международном кинофестивале, 1985 год Фото: Галина Кмит/РИА Новости

Что же так привлекло зрителя в «Бродяге»? Во-первых, сам герой — обаятельный, с грустными глазами, простой и близкий каждому. Раджа Капура даже называли «индийским Чарли Чаплином» за его умение сочетать комедийные и трагические ноты. Во-вторых, фильм был не просто развлечением. Он поднимал важные вопросы: почему одни люди рождаются богатыми, а другие — бедными, можно ли изменить свою судьбу, что такое настоящая справедливость? Это были темы, которые волновали каждого советского человека.

Что объединяло советскую и индийскую культуру

Почему же индийское кино так легко нашло путь к сердцам советских людей? Дело в том, что между нашими странами было много общего.

И в Индии, и в Советском Союзе большинство людей жили небогато. Зарплата была скромной, обычный человек мечтал о справедливости, о честной жизни. Индийские фильмы как раз рассказывали о том, что добро всегда побеждает зло, а честный человек, даже если он беден, может добиться успеха и счастья. Это очень совпадало с советскими идеалами.

Кроме того, индийское кино было для советского человека окошком в другой, яркий и необычный мир. Мы видели экзотическую природу, красочные наряды, слышали необычную музыку. В то время западные фильмы в СССР почти не показывали, а свое кино было более сдержанным и серьезным. Индийские фильмы в СССР давали возможность отдохнуть, помечтать и окунуться в атмосферу праздника.

Индийские актеры были очень эмоциональными. Они не боялись показывать свои чувства — громко смеялись, горько плакали, страстно влюблялись. Советское кино было более сдержанным. А тут — такой поток эмоций! Это подкупало зрителя своей искренностью.

Кадр из фильма «Господин 420» индийского режиссера Раджа Капура, 1955 год Кадр из фильма «Господин 420» индийского режиссера Раджа Капура, 1955 год Фото: Армен Тер-Месропян/РИА Новости

«Зита и Гита»: феноменальный успех и 55 млн зрителей

В 1976 году на экраны вышла яркая комедия о двух сестрах-близнецах, которых разлучили в детстве. Одну воспитали в богатстве и неге, а другую — в бедности и суровости. И вот, выросши, они случайно меняются местами. Забавная и трогательная история о том, как важны семья и любовь, покорила зрителей. Фильм посмотрели более 55 млн человек.

Хема Малини, сыгравшая обеих сестер, стала суперзвездой в СССР. Ее красивое лицо, задорный нрав и замечательные танцы запомнились всем. Сестры постоянно ссорились, мирились и искали свое счастье. За ними было очень интересно наблюдать. Фильм показывали по телевизору много раз, и его всегда смотрели с удовольствием — и дети, и взрослые.

Почему в СССР не было конкуренции у индийского кино

Индийское кино заняло особое место в советском прокате. Почему же ему не было равных? В советское время выбор фильмов был невелик. В основном показывали наши отечественные картины и фильмы из социалистических стран. А вот западные фильмы, особенно американские, были большой редкостью. Индийское кино стало тем самым «экзотическим» продуктом, который был доступен каждому.

При этом оно было понятным и близким. В нем не было чуждой нам пропаганды, зато были добрые и вечные ценности: любовь, дружба, справедливость, победа добра над злом. Сюжеты были простыми и ясными. Зритель мог легко войти в положение героев и переживать за них как за родных.

К тому же индийское кино было очень разным. Там были и социальные драмы, и лихие боевики, и мелодрамы, и комедии. Каждый мог найти фильм по своему вкусу. Именно поэтому популярность индийского кино продержалась в СССР почти до самого его распада.

Открытие Недели индийских фильмов в московском кинотеатре «Ударник», 1968 год Открытие Недели индийских фильмов в московском кинотеатре «Ударник», 1968 год Фото: Юрий Кравчук/РИА Новости

Индийское кино как окно в экзотику и эмоции

Индийское кино привлекало зрителя не только историями, но и своей красотой. Яркие сари, украшения, необычные танцы, зажигательная музыка — это был настоящий праздник цвета и звука. В советских фильмах такие пышные сцены были редкостью. Индия на экране казалась сказочной страной, где солнце светит ярко, цветы цветут круглый год, а люди умеют так радоваться жизни. Это, конечно, было далеко от реальности, но для уставшего от работы и быта зрителя такие фильмы были как глоток свежего воздуха.

Особенно запоминались песни. Они были мелодичными, их часто переводили на русский язык. Песни из «Бродяги», «Зиты и Гиты», «Танцора диско» люди пели на кухнях, во дворах, под гитару. Они становились народными.

Любовь, семья и борьба за справедливость — вечные ценности

Главный секрет успеха индийского кино в СССР был в тех ценностях, которые оно пропагандировало.

  • Любовь. В индийских фильмах любовь всегда была главной движущей силой. Герои шли на любые жертвы ради своей любимой. Любовь побеждала все преграды: бедность, социальное неравенство, зло.

  • Семья. Семейные узы для индийцев всегда были священными. В фильмах часто показывали, как герои ищут своих родных, защищают честь семьи, заботятся о родителях. Эта тема была очень близка и советским людям.

  • Борьба за справедливость. Герои индийских фильмов никогда не сдавались перед несправедливостью. Они боролись с богатыми и злыми ради бедных и обездоленных. Верили, что правда восторжествует. Эта идея была одной из главных в советской культуре.

Вот почему индийское кино так глубоко проникло в души советских зрителей. Индийские фильмы стали частью нашей общей памяти, ностальгией по времени, когда люди умели радоваться простым вещам и верили в чудо.

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