Почему индийское кино так полюбили в СССР: феномен Болливуда

Помните, как в советское время люди с нетерпением ждали, когда в кинотеатре покажут новый индийский фильм? Очереди были огромные, билеты достать почти невозможно, а после сеанса еще долго пели песни из фильма. Индийское кино стало настоящим явлением для нескольких поколений советских людей. Откуда же взялась эта любовь и почему она была такой сильной? Давайте вспомним, как это было.

Первые индийские фильмы в советском прокате: «Бродяга» Раджа Капура

Все началось в 1954 году, когда на советские экраны вышел фильм «Бродяга» с молодым актером Раджем Капуром в главной роли. Фильм рассказывал историю парня, который родился в тюрьме и с детства познал нужду и несправедливость. Он воровал, чтобы выжить, но в душе оставался честным и добрым человеком. Эта история о «маленьком человеке», который борется с жестоким миром, оказалась очень близка советским зрителям.

Успех был ошеломляющим. За первый год проката «Бродягу» посмотрели 64 млн человек. Это был абсолютный рекорд для иностранных фильмов в СССР. Песня «Авара хун» («Я бродяга») из этого фильма звучала повсюду — ее напевали на улицах, в домах, даже на официальных приемах. Говорят, когда в Москву приехал премьер-министр Индии Джавахарлал Неру, он был удивлен, что везде, где он появлялся, люди встречали его именно этой мелодией. Радж Капур стал настоящим кумиром. В магазинах продавались его портреты, люди собирали газетные вырезки с его фотографиями.

Индийский актер и режиссер Радж Капур на XIII Московском международном кинофестивале, 1985 год Фото: Галина Кмит/РИА Новости

Что же так привлекло зрителя в «Бродяге»? Во-первых, сам герой — обаятельный, с грустными глазами, простой и близкий каждому. Раджа Капура даже называли «индийским Чарли Чаплином» за его умение сочетать комедийные и трагические ноты. Во-вторых, фильм был не просто развлечением. Он поднимал важные вопросы: почему одни люди рождаются богатыми, а другие — бедными, можно ли изменить свою судьбу, что такое настоящая справедливость? Это были темы, которые волновали каждого советского человека.

Что объединяло советскую и индийскую культуру

Почему же индийское кино так легко нашло путь к сердцам советских людей? Дело в том, что между нашими странами было много общего.

И в Индии, и в Советском Союзе большинство людей жили небогато. Зарплата была скромной, обычный человек мечтал о справедливости, о честной жизни. Индийские фильмы как раз рассказывали о том, что добро всегда побеждает зло, а честный человек, даже если он беден, может добиться успеха и счастья. Это очень совпадало с советскими идеалами.

Кроме того, индийское кино было для советского человека окошком в другой, яркий и необычный мир. Мы видели экзотическую природу, красочные наряды, слышали необычную музыку. В то время западные фильмы в СССР почти не показывали, а свое кино было более сдержанным и серьезным. Индийские фильмы в СССР давали возможность отдохнуть, помечтать и окунуться в атмосферу праздника.

Индийские актеры были очень эмоциональными. Они не боялись показывать свои чувства — громко смеялись, горько плакали, страстно влюблялись. Советское кино было более сдержанным. А тут — такой поток эмоций! Это подкупало зрителя своей искренностью.

Кадр из фильма «Господин 420» индийского режиссера Раджа Капура, 1955 год Фото: Армен Тер-Месропян/РИА Новости

«Зита и Гита»: феноменальный успех и 55 млн зрителей

В 1976 году на экраны вышла яркая комедия о двух сестрах-близнецах, которых разлучили в детстве. Одну воспитали в богатстве и неге, а другую — в бедности и суровости. И вот, выросши, они случайно меняются местами. Забавная и трогательная история о том, как важны семья и любовь, покорила зрителей. Фильм посмотрели более 55 млн человек.

Хема Малини, сыгравшая обеих сестер, стала суперзвездой в СССР. Ее красивое лицо, задорный нрав и замечательные танцы запомнились всем. Сестры постоянно ссорились, мирились и искали свое счастье. За ними было очень интересно наблюдать. Фильм показывали по телевизору много раз, и его всегда смотрели с удовольствием — и дети, и взрослые.

Почему в СССР не было конкуренции у индийского кино

Индийское кино заняло особое место в советском прокате. Почему же ему не было равных? В советское время выбор фильмов был невелик. В основном показывали наши отечественные картины и фильмы из социалистических стран. А вот западные фильмы, особенно американские, были большой редкостью. Индийское кино стало тем самым «экзотическим» продуктом, который был доступен каждому.

При этом оно было понятным и близким. В нем не было чуждой нам пропаганды, зато были добрые и вечные ценности: любовь, дружба, справедливость, победа добра над злом. Сюжеты были простыми и ясными. Зритель мог легко войти в положение героев и переживать за них как за родных.

К тому же индийское кино было очень разным. Там были и социальные драмы, и лихие боевики, и мелодрамы, и комедии. Каждый мог найти фильм по своему вкусу. Именно поэтому популярность индийского кино продержалась в СССР почти до самого его распада.

Открытие Недели индийских фильмов в московском кинотеатре «Ударник», 1968 год Фото: Юрий Кравчук/РИА Новости

Индийское кино как окно в экзотику и эмоции

Индийское кино привлекало зрителя не только историями, но и своей красотой. Яркие сари, украшения, необычные танцы, зажигательная музыка — это был настоящий праздник цвета и звука. В советских фильмах такие пышные сцены были редкостью. Индия на экране казалась сказочной страной, где солнце светит ярко, цветы цветут круглый год, а люди умеют так радоваться жизни. Это, конечно, было далеко от реальности, но для уставшего от работы и быта зрителя такие фильмы были как глоток свежего воздуха.

Особенно запоминались песни. Они были мелодичными, их часто переводили на русский язык. Песни из «Бродяги», «Зиты и Гиты», «Танцора диско» люди пели на кухнях, во дворах, под гитару. Они становились народными.

Любовь, семья и борьба за справедливость — вечные ценности

Главный секрет успеха индийского кино в СССР был в тех ценностях, которые оно пропагандировало.

Любовь. В индийских фильмах любовь всегда была главной движущей силой. Герои шли на любые жертвы ради своей любимой. Любовь побеждала все преграды: бедность, социальное неравенство, зло.

Семья. Семейные узы для индийцев всегда были священными. В фильмах часто показывали, как герои ищут своих родных, защищают честь семьи, заботятся о родителях. Эта тема была очень близка и советским людям.

Борьба за справедливость. Герои индийских фильмов никогда не сдавались перед несправедливостью. Они боролись с богатыми и злыми ради бедных и обездоленных. Верили, что правда восторжествует. Эта идея была одной из главных в советской культуре.

Вот почему индийское кино так глубоко проникло в души советских зрителей. Индийские фильмы стали частью нашей общей памяти, ностальгией по времени, когда люди умели радоваться простым вещам и верили в чудо.

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