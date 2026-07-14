Михалков объяснил, почему никогда никому не завидовал Михалков объяснил отсутствие у себя чувства зависти родительским воспитанием

Кинорежиссер Никита Михалков поделился с NEWS.ru, что никогда в жизни не испытывал чувства зависти благодаря воспитанию своей матери. Фраза, которую часто произносила родительница, по его мнению, помогает сосредоточиться на становлении характера без оглядки на чужие достижения.

Моя мама (писательница Наталья Кончаловская. — NEWS.ru) говорила: «Никогда не суди о своей жизни по тем, кто живет лучше тебя. Суди по жизни тех, кто живет хуже тебя, их намного больше. И твоя жизнь будет наполнена не завистью к другим, а радостью от того, что ты имеешь». Это потрясающе точная мысль, — поделился народный артист РСФСР.

Он добавил, что эту философию постарался передать и своим наследникам. По мнению Михалкова, чужие заслуги должны вызывать у творческого человека не злобу, а здоровое профессиональное соперничество.

Я, надеюсь, научил и своих детей — ощущению радости от того, что имеешь. И отсутствию зависти… Что-то меня волновало, интересовало, сделанное другими, вызывало азарт — «Ладно, посмотрим, я тоже могу так и даже лучше». И я старался сделать лучше, — поделился режиссер.

Ранее Михалков заявил, что терпение всегда было и остается одним из фундаментальных качеств русского характера. По его словам, еще одним из проявлений терпения в философском смысле является храбрость.

Народный артист РСФСР также выразил мнение, что потоковое производство сериалов нанесло серьезный удар по качеству российской актерской школы. Стремление к быстрому успеху губит таланты в сфере искусства, считает деятель культуры.