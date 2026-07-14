«Сериалы погубили многих»: Михалков указал на проблему киноиндустрии

Потоковое производство сериалов нанесло серьезный удар по качеству российской актерской школы, такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил кинорежиссер и народный артист РСФСР Никита Михалков. По его мнению, стремление к быстрому успеху губит таланты в сфере искусства.

Сериалы развращают и погубили многих актеров. Потому что они (молодые артисты. — NEWS.ru) тянутся только за медийностью, за тем, что принесет быстрый успех. Но если в тебе нет ощущения, что [киноискусство] — это твоя жизнь и ты себя посвящаешь этой жизни, то высот настоящих ты никогда не добьешься, — подчеркнул Михалков.

Он также выразил обеспокоенность тем, как сегодня организована работа на съемочных площадках у многих молодых коллег. По его словам, классические подходы к подготовке артистов уступают место спешке.

Репетиций сейчас [на киносъемках у молодых коллег] нет вообще. Актеры мне рассказывают о том, что читают текст с телефона, потом идут в кадр и — «Мотор, сняли!». Неважно как, — возмутился кинематографист.

Ранее Михалков выразил соболезнования по поводу смерти народной артистки России Екатерины Жемчужной. Он подчеркнул, что сыгранные ею роли войдут в энциклопедию актерского мастерства. Жемчужная была одной из лучших актрис в истории страны, убежден режиссер.