Топ-3 турецких сериалов, которые сейчас смотрят все: главные хиты — 2026

В этом году турецкие сериалы снова доказали, что они умеют захватывать внимание зрителя с первой минуты. Истории, полные страсти, тайн и неожиданных поворотов, затягивают и не отпускают до самого финала. Среди множества новинок турецких фильмов 2026 года есть три проекта, которые выделяются особенно ярко и собирают у экранов миллионы поклонников в России. Давайте познакомимся с ними поближе.

«Далекий город» — лидер по популярности в России

Если вы еще не слышали о сериале «Далекий город» (Uzak Şehir), значит, вы, скорее всего, не смотрели турецкие сериалы в этом году. Он стал настоящим феноменом и, по данным рейтингов «Медиалогии», уверенно занимает первое место среди турецких проектов по популярности у российской аудитории. Секрет успеха — в невероятно напряженной и трогательной истории.

Сюжет начинается с трагедии. Алья, молодая женщина из Канады, теряет мужа и приезжает с маленьким сыном в его родной город Мардин, чтобы выполнить последнюю волю супруга. Она и представить не могла, что этот визит станет для нее ловушкой. Семья покойного — влиятельный и консервативный клан — не собирается отпускать женщину, ведь ее сын является единственным наследником рода. Алья оказывается запертой в мире жестоких традиций, интриг и смертельных опасностей. Единственным, кто становится на ее сторону, оказывается Джихан — суровый и жесткий глава семьи, который сначала кажется главным врагом, но постепенно раскрывается с совершенно неожиданной стороны.

Сериал держит в напряжении с первой до последней минуты. Здесь есть все: покушения, похищения, предательство, темные семейные тайны и, конечно, сильная любовная линия, которая заставляет зрителей переживать каждую эмоцию вместе с героями. Огромную роль в успехе играет актерский состав. Озан Акбаба и Синем Унсал создали на экране один из самых запоминающихся дуэтов последних лет. Атмосфера древнего Мардина, который стал полноценным участником истории, добавляет сериалу особую глубину. Успех проекта так велик, что он уже официально продлен на третий сезон, а его популярность в России продолжает расти.

«Семья — это испытание» — одна из самых ожидаемых премьер Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Семья — это испытание» — одна из самых ожидаемых премьер

Второе место в нашем списке занимает сериал «Семья — это испытание» (Aile İşi). Этот проект стал одной из самых громких премьер 2026 года, причем задолго до выхода. Зрители с нетерпением ждали его из-за интригующего сюжета, основанного на реальных событиях, и звездного актерского состава.

Главный герой, успешный хирург Доган, много лет назад порвал все связи со своей семьей — одним из самых влиятельных и опасных кланов Стамбула. Пытался начать новую жизнь, но прошлое настигает его, когда он вынужден вернуться на семейное торжество. Волею судьбы Доган встречает таинственную незнакомку Чаглу, у которой тоже есть своя темная тайна. Это знакомство запускает цепь событий, которые переворачивают жизни многих людей и заставляют героев искать правду, даже если она окажется разрушительной.

Интерес к сериалу подогревается не только захватывающим сюжетом, но и составом актеров. Главную роль исполнил популярный Кенан Имирзалыоглу, а одну из ведущих ролей играет Афра Сарачоглу. Сериал также известен производственными перипетиями: сменой режиссеров и сценаристов еще до начала съемок, что только добавило ему остроты в глазах зрителей. Премьера второго сезона сериала «Семья — это испытание», которую с нетерпением ждут фанаты, запланирована на осень 2026 года.

«Мастер Омюр» — новый проект со звездой «Великолепного века»

Замыкает тройку лидеров сериал «Мастер Омюр» (Ömür Usta). Этот проект — один из самых громких релизов 2026 года, и главная причина тому — исполнительница главной роли, Нургюль Ешилчай. Зрители помнят актрису по яркой роли в продолжении «Великолепного века», и ее участие в проекте гарантирует ему огромное внимание.

«Мастер Омюр» — вольная адаптация популярного бразильского сериала «Изысканная гравюра». В центре сюжета — непростая судьба женщины. Родители выдали ее замуж в 15 лет за нелюбимого человека. Девушка смирилась с этой жизнью, родила троих детей, но однажды ее муж таинственно пропадает. Спустя 15 лет Омюр работает мастером по ремонту помещений и является единственным кормильцем своей семьи. Ее дни похожи один на другой, пока один случайный разговор не переворачивает привычный мир.

Сериал обещает быть не просто мелодрамой, а глубокой историей о силе духа, о том, как женщина, пережившая предательство и тяжелые испытания, находит в себе силы жить дальше. Режиссером проекта выступила Хилал Сарал, известная по работам «Черная любовь» и «Лейла», а сценарий написала Чагла Кызылелма («Хороший плохой доктор»). Это сочетание звездного состава и сильной творческой команды делает «Мастер Омюр» одним из главных кандидатов на звание лучшего сериала года.

Топ-3 турецких сериалов — 2026: что смотрят все прямо сейчас Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Другие сериалы в топе: «Узак Шехир», «Ералты», «Сефдигим Сенсин»

Помимо трех главных хитов, в 2026 году есть и другие проекты, заслуживающие внимания. Например, сериал «Под землей» (Yeraltı) — мрачная криминальная драма о человеке, который, выйдя из тюрьмы, оказывается втянутым в борьбу с преступным картелем и сталкивается с предательством любимой. Этот сериал вошел в топ-5 самых популярных сериалов в Турции.

Нельзя не упомянуть и «Клюквенный щербет», который после обновления актерского состава был продлен на новый сезон и продолжает удерживать аудиторию. Также в топ-5 искомых проектов, по данным Google, вошел сериал «Ты та, кого я люблю» (Sevdiğim Sensin). Эти проекты показывают, что интерес к турецкому контенту не ослабевает, а жанровое разнообразие только растет.

Где смотреть турецкие сериалы с русским переводом

В России большинство популярных турецких сериалов доступны на крупных онлайн-платформах. Главными дистрибьюторами остаются онлайн-кинотеатры и другие легальные сервисы. Часто сериалы появляются там с профессиональной русской озвучкой или качественными субтитрами. Многие проекты, например «Далекий город», также доступны на специализированных сайтах, но там качество перевода может быть разным. Следить за новыми сериями удобнее всего на платформах с официальными релизами, так как там даты выхода соответствуют турецкому графику.

Прогноз: какие сериалы войдут в топ до конца года

Если тренды сохранятся, до конца года лидерами останутся уже зарекомендовавшие себя хиты. «Далекий город» и «Семья — это испытание» продолжат удерживать высокие позиции благодаря выходу новых сезонов осенью. Ожидается, что их популярность в России только возрастет.

Также в топ могут войти сериалы с сильными актерскими составами, например «Мастер Омюр» с Нургюль Ешилчай. Судя по интересу к сериалам «Под землей» и «Далекий город», наиболее востребованными останутся проекты, где любовная линия переплетается с напряженным сюжетом и семейными тайнами. А учитывая способность турецких сериалов создавать истории с универсальными человеческими ценностями, их популярность у российского зрителя, скорее всего, сохранится до конца года.

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