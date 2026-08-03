Власти Испании ищут джихадистов среди мигрантов, проникших в Сеуту

Правоохранительные органы Испании пытаются как можно скорее идентифицировать возможных джихадистов и преступников, которые могли проникнуть в испанский автономный город Сеута во время массового наплыва нелегалов, сообщает газета El Confidencial со ссылкой на источники в МВД. Сотрудники гражданской гвардии и национальной полиции анализируют видеозаписи и прочесывают улицы города.

Из-за возникшего хаоса нет точных данных о том, сколько человек проникли в Сеуту и покинули ее за последнюю неделю. Наиболее реалистичные оценки указывают на то, что около 90% мигрантов вернулись в Марокко, — пишет издание.

В конце июля город столкнулся с беспрецедентным наплывом — за одни сутки границу пересекли до 60 тыс. человек, что сравнимо с 70% от численности постоянного населения Сеуты (около 85 тыс.). В ответ Мадрид оперативно перебросил в регион дополнительные силы правопорядка и армии.

Ранее экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что миграционный кризис в испанском анклаве Сеута показал отсутствие единства и солидарности в Евросоюзе. По его словам, европейская солидарность отсутствовала самым явным образом, а произошедшее иллюстрировало раскол внутри блока.