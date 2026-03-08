В Ираке заявили о намерении вести борьбу за веру Лидер шиитов Ирака Систани издал заключение о джихаде для защиты Ирана

Высший шиитский религиозный авторитет Ирака великий аятолла Сейед Али Систани издал фетву о коллективном джихаде, сообщила пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Религиозный запрос (истифта) касался необходимости защиты Исламской революции Ирана в условиях внешней агрессии.

Великий аятолла Сейед Али Систани, один из высших шиитских религиозных авторитетов Ирака, в ответ на религиозный запрос (истифта) одного из своих последователей подчеркнул обязательность коллективного джихада для защиты Исламской революции Ирана, — говорится в сообщении КСИР.

Фетва Систани, обладающего огромным влиянием на шиитов всего мира, фактически легитимизирует участие иракских добровольцев в конфликте на стороне Ирана. Решение принято на фоне масштабной военной операции США и Израиля, начатой 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, семь генералов КСИР и сотни мирных жителей. Теперь иракские шииты могут присоединиться к отражению агрессии.

Ранее сообщалось, что по посольству США в Багдаде был нанесен удар. Источники Reuters передают, что загорелась багдадская электростанция Аль-Дора. Комментариев от официальных лиц пока не поступало. Местные жители рассказали о взрывах в нескольких районах города.