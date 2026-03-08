Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 22:35

Президент Франции предъявил ультиматум своему иранскому коллеге

Макрон потребовал от президента Пезешкиана прекратить удары по странам региона

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети Х сообщил, что провел телефонные переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. В ходе беседы французский лидер выступил с резким требованием остановить военные действия Тегерана против государств Персидского залива. Макрон также призвал Иран разблокировать судоходство в Ормузском проливе, которое парализовано из-за действий иранских сил.

Я подчеркнул необходимость того, чтобы Иран немедленно прекратил свои удары по странам региона. Иран также должен гарантировать свободу судоходства, положив конец фактическому закрытию Ормузского пролива, — написал Макрон.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком выразил мнение, что противостояние США, Израиля и Ирана негативно сказывается на Украине и ее президенте Владимире Зеленском. По его мнению, фокус смещается на Ближний Восток, поэтому Киев начнет получать меньше вооружений.

До этого политолог Юрий Самонкин предположил, что после выборов 2027 года отношения между Россией и Францией могут улучшиться. По его мнению, оппозиционные силы, лидирующие в опросах, намерены пересмотреть антироссийскую политику.

Эммануэль Макрон
Масуд Пезешкиан
Франция
Иран
