Во Франции впечатлились газовой «ловушкой» Путина для Европы Филиппо: газовая ловушка Путина сработала против европейских политиков

Слова президента России Владимира Путина о возможности прекратить поставки газа в ЕС «прямо сейчас» стало ловушкой для европейских лидеров, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X. Путин накануне напомнил о планах Евросоюза ограничить импорт российского газа и допустил уход на другие рынки.

Вам конец! Путин блестяще заманил в ловушку [президента Франции Эммануэля] Макрона, [главу Еврокомиссии] Урсулу фон дер Ляйен и весь Евросоюз, применив энергетическое оружие в самый неподходящий для них момент! — написал Филиппо.

Политик подчеркнул, что «истерическая антироссийская политика» сильно вредит интересам Франции. Кроме того, по мнению Филиппо, лидеры объединения «сами себе вырыли яму».

Ранее политолог Юрий Самонкин предположил, что после выборов 2027 года отношения между Россией и Францией могут улучшиться. По его мнению, оппозиционные силы, лидирующие в опросах, намерены пересмотреть антироссийскую политику. Эксперт также обратил внимание на растущее недовольство граждан своей страны конфронтационным курсом и их скептицизм по отношению к пропаганде о российской агрессии.