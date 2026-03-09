В конгрессе опомнились и потребовали расследовать удар по школе в Иране

Группа сенаторов-демократов заявила о возможной причастности США к удару по начальной школе в иранском городе Минаб 28 февраля, передает TAG24. Они потребовали от Пентагона провести тщательное и беспристрастное расследование произошедшего.

Мы потрясены. <…> Независимый анализ убедительно свидетельствует о том, что удар мог быть нанесен силами США. Если это так, то речь идет об одном из самых страшных случаев гибели мирного населения за десятилетия американских боевых действий на Ближнем Востоке, — говорится в заявлении.

Сенаторы также выразили обеспокоенность подходом министра обороны США Пита Хегсета к применению силы. По их словам, ведомство должно установить, могли ли политические решения привести к трагедии, и предоставить отчет конгрессу и общественности.

При атаке на школу в Минабе погибли по меньшей мере 180 человек, большая часть из которых — дети. На церемонию прощания с жертвами удара пришли тысячи людей. Скорбящие, одетые в черное, несли портреты погибших. Колонну сопровождали люди с траурными стягами, участники шествия поочередно несли гробы.

В правительстве Ирана заявили о намерении принять меры для сохранения памяти о детях — жертвах удара по школе. Тегеран также предусмотрел программу поддержки и компенсации семьям погибших.