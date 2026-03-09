Пьяные подростки превратили ночное заведение в «бойцовский клуб»

Во Владивостоке компания пьяных подростков устроила массовую драку и разгромила кафе, сообщает Telegram-канал Svodka25. Инцидент произошел в темное время суток в заведении «Порт-Артур».

По словам очевидцев, компания несовершеннолетних пришла в кафе и распивала там крепкие напитки, после чего между ними вспыхнула ссора. Участники потасовки набрасывались на тех, кто пытался их успокоить, прыгали по столам, хватали бутылки и бросали их в людей.

Посетители кафе вынужденно расселись по углам и долго не могли уйти. Охранников в заведении не было. О пострадавших и задержанных пока ничего неизвестно.

Ранее жители подмосковных Мытищ пожаловались на банду подростков в балаклавах, терроризирующую район. Так, злоумышленники жестоко избили парня во дворе после того, как он случайно бросил в них снежок. По словам матери пострадавшего, у него диагностировали сотрясение мозга и гематому. Позже подростки выманили жертву в подъезд и под угрозами заставили извиняться.

До этого в петербургском ТЦ «Лето» неизвестный трижды ударил ножом в спину прохожего и скрылся. На место происшествия выехали полицейские. Обстоятельства нападения устанавливаются.