25 февраля 2026 в 02:10

В Петербурге неизвестный трижды ударил ножом в спину прохожего в ТЦ

МВД: в петербургском ТЦ «Лето» мужчину трижды ударили ножом в спину

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В торговом центре «Лето» на Пулковском шоссе неизвестный трижды ударил ножом прохожего в спину, передает пресс-служба регионального ГУ МВД. Нападение произошло около 21:00 мск.

После нападения агрессор скрылся с места происшествия. В настоящий момент в ТЦ работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

До этого в Челябинске арестовали 25-летнего мужчину, обвиняемого в нападении с ножом на двух женщин в храме. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Одной из них наложили повязку, а другой пришлось накладывать швы. Следствие рассматривает дело как покушение на убийство из хулиганских побуждений.

Ранее в Набережных Челнах ученик пришел в школу с ножом и напал на одноклассника. Поводом для резни послужил давний конфликт между подростками, который продолжался с осени.

Кроме того, в торгово-развлекательном центре «Лапландия» в Кемерово произошла драка. Очевидцы отметили, что конфликт вспыхнул на фудкорте. Молодые люди начали проявлять агрессию по отношению друг к другу, затем переместились к входу в ТРЦ, после драка продолжилась на улице. Один участник инцидента трижды набросился на другого. После драки его забрали в отделение полиции.

