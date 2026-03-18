Ортодонт ответил, какие брекеты лучше устанавливать

Наиболее предпочтительным вариантом для пациентов является установка самолигирующих брекетов, заявил NEWS.ru стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев. По его словам, данная система, в отличие от других, упрощает поддержание гигиены полости рта.

Лучшим вариантом для установки остаются самолигирующие брекеты. В них дуга крепится к конструкции с помощью специальных замочков, что обеспечивает более легкое и быстрое перемещение зубов. Они намного удобнее в эксплуатации для пациента и доктора: их проще чистить, образуется меньше налета. Керамические брекеты устанавливаются только по запросу пациентов, так как, кроме визуального эффекта, больше преимуществ перед металлическими у них нет, — посоветовал Ахмурзаев.

Ранее стоматолог Александр Голант предупредил, что потеря даже одного зуба способна нарушить прикус и положение зубного ряда, вызывая скученность или появление щелей. По его словам, это может привести к смещению соседних зубов, которые начинают наклоняться в сторону образовавшегося промежутка.