Релокант из Иркутска словил шальную пулю в США Релокант из Иркутска попал в перестрелку в Вашингтоне

Уроженец Иркутска, три года назад перебравшийся с семьей в США, попал под перекрестный огонь во время ночной перестрелки у бара в Сиэтле и был госпитализирован в критическом состоянии, сообщает Telegram-канал Mash. Пуля попала ему в ногу.

Ночью у бара сначала вспыхнула массовая драка, а затем один из участников открыл огонь по прохожим. Троих увезли в больницу, среди них и был россиянин, который оказался случайным прохожим. Врачи оценили операцию почти в $120 тыс. (8,5 млн рублей).

Страховку он оформил буквально за пару дней до случившегося, но лечение она покрывает не полностью. Местные жители утверждают, что драку начали афроамериканцы, которых не пустили на вечеринку, после чего те начали стрелять по прохожим. Нападавших до сих пор не нашли.

