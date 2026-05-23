Пасечник раскрыл последствия нового удара ВСУ по ЛНР Пасечник: в результате удара ВСУ по Луганску пострадали два человека

Два человека получили ранения в результате детонации украинского БПЛА в центре Луганска, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. По его словам, это произошло рядом с аптекой и цветочным магазином.

Беспилотник ВСУ атаковал самый центр Луганска. Место, где собирается молодежь, гуляют родители с маленькими детьми. Рядом находится популярная кофейня. БПЛА сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. Легкие ранения получили два человека, они оперативно госпитализированы, — сообщил Пасечник.

Ранее стало известно, что Минздрав ЛНР рассматривает вопрос транспортировки в федеральные медицинские учреждения двух пострадавших при ударе беспилотников по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педуниверситета. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Инна Швенк рассказала, что в случае положительного решения пациенты будут перевезены санавиацией.

Также уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что украинские беспилотники целенаправленно атаковали здание учебного корпуса. Деталями трагической ночи с ней поделились выжившие студенты.