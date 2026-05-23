Дмитриев озвучил последствия войны на Ближнем Востоке Дмитриев: война на Ближнем Востоке повлечет за собой катастрофу

Отсутствие мира на Ближнем Востоке повлечет за собой катастрофические необратимые последствия, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х. Так глава РФПИ прокомментировал статью издания Financial Times, что посредники по урегулированию конфликта вокруг Ирана приблизились к соглашению о продлении перемирия США и Тегерана на 60 дней.

Миру необходим мир, чтобы избежать катастрофического необратимого краха, — написал Дмитриев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран отчаянно хочет заключить сделку с Вашингтоном, однако предложения Тегерана не устраивают Белый дом. В разговоре с журналистами республиканец раскритиковал документы, которые иранская сторона отсылает для согласования.

Тем временем Военно-морские силы Ирана заявили, что воспрепятствовали попытке прохождения американских эсминцев через стратегически важный Ормузский пролив. До этого представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи отметил, что Вашингтон рискует навсегда увязнуть в «фиктивном болоте», начиная военную операцию в акватории.