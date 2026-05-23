Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 20:15

Дмитриев озвучил последствия войны на Ближнем Востоке

Дмитриев: война на Ближнем Востоке повлечет за собой катастрофу

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Отсутствие мира на Ближнем Востоке повлечет за собой катастрофические необратимые последствия, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х. Так глава РФПИ прокомментировал статью издания Financial Times, что посредники по урегулированию конфликта вокруг Ирана приблизились к соглашению о продлении перемирия США и Тегерана на 60 дней.

Миру необходим мир, чтобы избежать катастрофического необратимого краха, — написал Дмитриев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран отчаянно хочет заключить сделку с Вашингтоном, однако предложения Тегерана не устраивают Белый дом. В разговоре с журналистами республиканец раскритиковал документы, которые иранская сторона отсылает для согласования.

Тем временем Военно-морские силы Ирана заявили, что воспрепятствовали попытке прохождения американских эсминцев через стратегически важный Ормузский пролив. До этого представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи отметил, что Вашингтон рискует навсегда увязнуть в «фиктивном болоте», начиная военную операцию в акватории.

Власть
Кирилл Дмитриев
Ближний Восток
РФПИ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова раскрыла, кто готов поехать на место удара ВСУ в ЛНР
В Москве машина выехала на троутар у остановки и сбила человека
Папа Римский во второй раз повторил вирусный мем
Стало известно, сможет ли «Акрон» выступить в новом сезоне РПЛ
Дзюба объявил об уходе из «Акрона»
Отец Стивена Хокинга считал, что сын плохо учился и бездельничал
«Мне больно»: мать избитой отцом девочки высказалась о произошедшем
В российском регионе объявили желтый уровень воздушной опасности
МИД Ирана раскрыл детали работы с США над меморандумом
Страшная месть за Старобельск уже скоро? Зеленский ждет удар «Орешника»
«Нет козырей»: в США перечислили признаки шаткого положения Украины
Россиянка отсудила 2 млн рублей за купленную с рук видеокарту
Релокант из Иркутска словил шальную пулю в США
Дмитриев озвучил последствия войны на Ближнем Востоке
Еще больше смертей: в Старобельске проходит опознание тел погибших студентов
Правоохранители изъяли дочерей у «бойца» из лифта в Балашихе
Чехия «оскалилась» на РФ, цинизм Зеленского, НЛО в США: что будет дальше
Трамп в беседе с журналисткой проговорился о сделке с Ираном
Одесситы разбили стекло в микроавтобусе ТЦК и спасли мобилизованных
Российский вратарь и украинский защитник ПСЖ отказались от рукопожатия
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.