Иран предрек США увязание в «болоте» во время операции в Ормузском проливе МИД Ирана: США рискуют застрять в Ормузском проливе, повторяя прежние ошибки

Соединенные Штаты рискуют навсегда увязнуть в «фиктивном болоте», начиная военную операцию в Ормузском проливе, заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи на брифинге. Так он прокомментировал анонсированную американским президентом Дональдом Трампом миссию «Свобода» по обеспечению судоходства в стратегической акватории, передает IRIB.

Очевидно, что мир не верит в то, что США, повторяя свои прежние ошибки, смогут выбраться из этого фиктивного болота, которое привело к проблемам для региона, США и всего мира. США стоит усвоить урок, что они не могут общаться с иранским народом языком угроз, — сказал Багаи.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил NEWS.ru, что любое действие Трампа в рамках конфликта на Ближнем Востоке негативно скажется на его репутации. По его словам, соглашение о перемирии на условиях Ирана для американского лидера будет равноценно признанию поражения.

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что США в самое ближайшее время могут нанести удар по Ирану. По его словам, причинами эскалации стали провал дипломатических переговоров и обоюдные угрозы сторон.