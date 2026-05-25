Россия и Украина переписываются через Минск МИД: дипломатическая переписка Москвы и Киева идет через Белоруссию

Россия и Украина ведут дипломатическую переписку по правовым и консульским вопросам через Минск, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. По словам дипломата, основным каналом взаимодействия остается белорусская столица, где продолжает работу посольство Украины.

По правовым и консульским вопросам дипломатическая переписка ведется в основном через Минск, где работает посольство Украины, — заявил Полищук.

Представитель российского внешнеполитического ведомства выразил благодарность белорусской стороне за оказываемое содействие. Дипломат поблагодарил коллег из других государств за помощь в предоставлении соответствующих услуг.

