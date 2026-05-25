25 мая 2026 в 04:50

Россия и Украина переписываются через Минск

МИД: дипломатическая переписка Москвы и Киева идет через Белоруссию

МИД РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия и Украина ведут дипломатическую переписку по правовым и консульским вопросам через Минск, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. По словам дипломата, основным каналом взаимодействия остается белорусская столица, где продолжает работу посольство Украины.

— заявил Полищук.

Представитель российского внешнеполитического ведомства выразил благодарность белорусской стороне за оказываемое содействие. Дипломат поблагодарил коллег из других государств за помощь в предоставлении соответствующих услуг.

Ранее экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров заявил, что в Верховной раде осознают неизбежность поражения Украины в конфликте с Россией. По его мнению, украинские политики понимают, что Киев не в состоянии противостоять мощному арсеналу вооружений Москвы. Экс-нардеп подчеркнул, что у Украины есть два пути для завершения конфликта: капитуляция или достижение мирного соглашения.

