Раскрыты предварительные сроки открытия Ормузского пролива

WP: Иран готов открыть Ормузский пролив сразу после сделки с США

Иран в случае подписания рамочного соглашения с США готов немедленно открыть Ормузский пролив и в течение 30 дней восстановить прежний уровень судоходства, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом переговоров. По их данным, условия открытия пролива будут закреплены в меморандуме о взаимопонимании.

После возобновления судоходства США и их союзники должны объявить о немедленном прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. По информации журналистов, рамочное соглашение предполагает обязательства Ирана отказаться от разработки ядерного оружия. Тегеран также должен будет уничтожить все запасы обогащенного урана.

Высокопоставленный представитель администрации президента США Дональда Трампа заявил газете, что меморандум будет «обязывать» Иран отказаться от создания ядерного оружия, включая отказ от ядерного топлива. Механизм подписания возможного соглашения стороны планируют обсуждать в течение ближайших двух месяцев.

Ранее стало известно, что США и Иран согласовали рамочную сделку на 95%. По данным телеканала, Тегеран «в принципе согласился» с условиями документа.

