ВОЗ раскрыла новые данные по вспышке Эболы

ВОЗ сообщила о более чем 900 случаях заражения вирусом Эболы в Конго

Всемирная организация здравоохранения сообщила о более чем 900 предполагаемых случаях заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на своей странице в соцсети уточнил, что подтвержден 101 случай заболевания.

По данным организации, наиболее тяжелая ситуация наблюдается в провинции Итури, где проживают около 5 млн человек. Также сообщается, что значительная часть населения региона нуждается в гуманитарной помощи и покинула свои дома.

Продолжающиеся боевые действия в регионе серьезно осложняют борьбу со вспышкой заболевания, добавил Гебрейесус. По его словам, конфликт препятствует раннему выявлению Эболы и отслеживанию контактов заболевших.

Ранее в Демократической Республике Конго 18 пациентов с подозрением на лихорадку Эбола сбежали из лечебного центра. Это случилось после поджога учреждения местными жителями.

До этого Минздрав Уганды сообщил о трех новых случаях заражения лихорадкой Эбола. Общее число заболевших в стране выросло до пяти человек. Эксперты тогда предположили, что заражение двух жителей Уганды, не выезжавших из страны в последние три недели, может указывать на начало распространения инфекции внутри государства.

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

