24 мая 2026 в 15:18

В Конго обостряется ситуация с вирусом Эбола

В Конго отменяют авиарейсы из-за вспышки вируса Эбола

В Конго обостряется ситуация с вирусом Эбола, пишет Bloomberg, ссылаясь на данные местных властей и африканские органы здравоохранения. По данным журналистов, в стране уже отменяют авиарейсы.

По их информация, в Конго этим вирусом оказались заражены уже 867 человек и погибли 204. При этом выявить удалось лишь одну пятую от 1745 выявленных контактов с зараженными. В центре эпидемии — провинции Итури у границы с Угандой. В материале указано, что для этого редкого типа вируса нет одобренной вакцины или лечения антителами.

Ранее шесть пациентов с лихорадкой Эбола сбежали из центра лечения в Демократической Республике Конго после того, как жители подожгли его. В учреждение обратился пациент с заболеванием на терминальной стадии, который впоследствии скончался. Родственники потребовали выдать тело, но медики стали отговаривать их из-за риска заражения. Тогда жители подожгли комплекс.

До этого власти США разрешили согражданам, возвращающимся из ДРК, Уганды и Южного Судана, въезжать на территорию страны только через вашингтонский аэропорт имени Даллеса. Решение принято в целях предотвращения распространения лихорадки Эбола.

