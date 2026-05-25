Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за сутки совершили 12 атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Повреждения получили два жилых дома, четыре объекта гражданской инфраструктуры, а также легковые автомобили и специальная техника.

В управление поступили сведения о ранении пяти мирных жителей. В том числе были получены дополнительные данные о пострадавшем гражданском лице в Красноармейске за 23 мая. Пять атак пришлись на горловское направление, три на енакиевское. Еще по одному удару зафиксировали на Донецком и Светлодарском участках.

Ранее вооруженные силы Украины атаковали дронами-камикадзе населенные пункты Запесочье и Кистер в Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук. По его словам, двое мужчин получили ранения, им потребовалась медицинская помощь.