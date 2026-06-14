Разгромили опорники с бойцами ВСУ у Запорожья: успехи ВС РФ к утру 14 июня

Разгромили опорники с бойцами ВСУ у Запорожья: успехи ВС РФ к утру 14 июня

В Запорожской области ВСУ потеряли замаскированные опорные пункты с личным составом из-за артиллерийского удара Восточной группировки войск России, сообщило Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 14 июня?

Разгромили опорники с бойцами ВСУ у Запорожья

«Расчеты орудий Д-30 группировки „Восток“ уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области», — говорится в сообщении.

В ходе воздушной разведки в Запорожской области разведывательный беспилотник обнаружил замаскированные в лесополосах опорные пункты и скопления живой силы противника. Полученные координаты передали артиллерийским подразделениям. Артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ из 122-мм орудий Д-30. В результате огневого поражения укрытия были уничтожены, а находившаяся на позициях техника и личный состав ВСУ — нейтрализованы.

Кроме того, по данным Минобороны, операторы ударных FPV-дронов 120-й гвардейской дивизии морской пехоты группировки сорвали атаку беспилотников противника. Разведывательный расчет БПЛА обнаружил в небе над Запорожской областью гексакоптеры ВСУ типа «Баба-яга». Операторы FPV-дронов нанесли серию точных ударов, тяжелые ударные беспилотники противника, направлявшиеся в сторону позиций ВС РФ, были уничтожены. Также расчеты поразили вскрытые выносные антенны управления беспилотниками и квадроциклы, на которых осуществлялся подвоз дронов и боеприпасов.

Уничтожили гексакоптеры ВСУ под Добропольем

Беспилотники группировки «Центр» в свободном поиске уничтожили тяжелые коптеры и разведывательные дроны ВСУ на Добропольском направлении, заявили в Минобороны России.

«В ходе полетов в режиме „свободной охоты“ операторы дронов-перехватчиков войск БПС обнаружили и поразили в небе пять тяжелых ударных гексакоптеров, два разведывательных БПЛА, которые мешали нашим штурмовым подразделениям на передовой», — отметили в ведомстве.

В военном министерстве уточнили, что за неделю военнослужащими подразделений войск беспилотных систем группировки уничтожено более 10 тяжелых гексакоптеров. Это позволило значительно снизить интенсивность ночных налетов на позиции штурмовых и артиллерийских подразделений, а также обеспечить безопасность логистических маршрутов на Добропольском направлении.

При выявлении силуэта или световой сигнатуры агродрона противника операторы поднимают ударные FPV-дроны, оснащенные камерами ночного видения, и наводят их на уязвимые элементы конструкции — винтовые группы, корпус с боевой нагрузкой или топливные баки.

Поразили 42 пункта управления БПЛА и 265 беспилотников ВСУ

За сутки подразделения группировки войск «Север» вывели из строя 42 пункта управления беспилотных летательных аппаратов, 215 дронов самолетного типа и 50 тяжелых коптеров. Кроме того, были уничтожены инженерные машины и роботизированные платформы Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал начальник пресс-центра подразделения Василий Межевых.

«Вскрыты и уничтожены 42 пункта управления БПЛА, 215 БПЛА самолетного типа, 50 тяжелых боевых дронов R-18, две единицы инженерной техники и шесть НРТК (наземных робототехнических комплексов. — NEWS.ru) противника», — рассказал офицер.

Лишили ВСУ 25 блиндажей и укрытий

За сутки ВСУ понесли потери на трех направлениях боевых действий. Южная группировка войск уничтожила 25 блиндажей и укрытий, а также сбила восемь беспилотников и вывела из строя две роботизированные платформы, рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 14 антенн связи и БПЛА, 10 терминалов Starlink, два наземных робототехнических комплекса. Поражено девять пунктов управления БПЛА, а также 25 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты восемь беспилотников противника», — подчеркнул офицер.

Доставили питание штурмовикам с помощью БПЛА в ДНР

В российском военном ведомстве сообщили, что военнослужащие танкового полка группировки войск «Запад» доставили пищу с помощью БПЛА штурмовым подразделениям, которые ведут боевые действия на Краснолиманском направлении.

«Военнослужащие танкового полка группировки войск „Запад“ организовали приготовление, упаковку в реторт-пакеты и доставку пищи с помощью БПЛА штурмовым подразделениям, которые ведут боевые действия на передовой на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО», — сказали в министерстве.

Тыловое подразделение 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии организовало полный цикл изготовления и доставки горячего питания в реторт-пакетах, которые позволяют бойцам употребить горячую пищу без разведения огня. Готовая продукция доставляется до расчетов БПЛА с помощью наземных робототехнических комплексов. Затем продовольствие фасуется в малые объемы, закрепляется на дроны и сбрасывается непосредственно штурмовым группам.

В министерстве отметили, что четырехслойная упаковка выдерживает удар с высоты нескольких метров, что позволяет сбрасывать еду с квадрокоптеров. Компактная упаковка размещается во внутреннем кармане куртки полевого обмундирования, где содержимое разогревается теплом тела. Срок хранения продукции достигает двух лет в диапазоне температур от -50 до +50 градусов, что делает ее оптимальной для использования в полевых условиях.

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