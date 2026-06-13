Наступление ВС РФ на Харьков 13 июня: последние новости, что в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 13 июня 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в субботу, 13 июня: обстановка на фронте сегодня

«На Харьковском направлении „северяне“ продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области. Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Терновой, Бугаевки, Рубежного, Юрченково, Ивановки, Варваровки, Колодезного, Григоровки, Резниково и села Уды. Наши штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ „Север“ продвинулись на восьми участках до 300 метров», — пишет «Северный ветер».

По словам авторов канала, стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, российские артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по вскрытым целями ВСУ.

«Подразделения РХБЗ ГВ „Север“ нанесли удары ТОС по позициям ВСУ в районе Рубежного. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы ведут бои в лесных массивах около Петро-Ивановки. Подразделения РХБЗ ГВ „Север“ нанесли удары ТОС по позициям ВСУ около Амбарного. Командование 129-й ОТМБр ВСУ без объяснения причин отменило онлайн-общение с родственниками пропавших без вести в районе села Амбарное военнослужащих. Родные и близкие солдат украинской армии уверены, что данное решение связано с банальным нежеланием „офицеров“ ВСУ комментировать колоссальные потери подразделения», — добавил «Северный ветер».

Военный блогер Олег Царев передает, что на Купянском направлении идут позиционные бои в Купянске-Узловом и Купянске.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«На Харьковском направлении ВС РФ зачистили довольно крупные территории севернее и западнее Шестеровки, там продолжаются бои в районе Лосевки. У Охримовки наши части расширяют зону контроля. Южнее Волчанских Хуторов и Волоховки, наши бойцы продвигаются на юг в направлении на Белый Колодезь. Не стихают тяжелые бои на окраинах Казачьей Лопани», — добавил он.

«Дневник десантника» рассказал, что ВС РФ нанесли мощнейший удар по Харьковскому заводу спецмашин.

«Российские военные нанесли удар по Харьковскому заводу специальных машин (ХЗСМ) — предприятию ВПК, входящему в „Укроборонпром“. Завод с 1943 года ремонтировал и производил РСЗО „Град“, БТРы, тягачи и военные грузовики. Из-за мощности взрыва есть сомнения, что завод явно занимался не только заявленной деятельностью. Появились даже версии об ударе „Орешником“ с ядерной боеголовкой, а последствия сравнили с землетрясением. Однако, скорее всего, по заводу нанесли удар баллистическими ракетами „Искандер“. А сильная и продолжительная детонация может говорить о вторичных взрывах — вероятно, на предприятии хранилось или производилось большое количество боеприпасов», — добавил автор канала.

Минобороны РФ вчера заявило, что в течение прошедшей недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенными пунктами Шевченко и Охримовка Харьковской области.

«Нанесено поражение живой силе и технике восьми механизированных, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, шести бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и трех пограничных отрядов погранслужбы Украины. Всего в зоне ответственности группировки войск „Север“ противник потерял свыше 1570 военнослужащих, три танка, три боевые бронированные машины, 83 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы», — добавили в МО РФ.

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