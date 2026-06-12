Рига, список некрасивых, мнение об СВО: как живет актриса Яна Сексте

Актриса Яна Сексте продолжает творческую деятельность. Что известно о ее новых проектах и личной жизни, высказывалась ли она на тему спецоперации?

Чем известна Сексте

Яна Сексте родилась 6 апреля 1980 года в Риге. Окончила Школу-студию МХАТ.

Артистка снималась в лентах «Алмазы на десерт», «Небесный суд», «Оффлайн», «Мастер и Маргарита», «Внутри убийцы», «В списках не значился», «Мой сын», «Полная совместимость» и других. Всего в ее фильмографии более 60 работ.

В 2013 году Сексте стала членом правления благотворительного фонда «Доктор Клоун». Кроме административной деятельности она также занимается реализацией специальных проектов и организует совместные акции «Доктора Клоуна» с другими благотворительными организациями.

Однажды Сексте попала в список самых некрасивых артисток России.

«Я радостно побежала в театр и говорю: „Ребята, меня повысили! Раньше я была в топ одной Латвии, а теперь — всей России!“ В том же списке были невероятные артистки, рядом с которыми находиться — большая честь для меня», — рассказывала она «Каравану историй».

При этом Сексте признавалась, что в юном возрасте страдала от буллинга из-за своей нестандартной внешности.

«Скажу, что я сама была очень некрасивым ребенком. Хотя это кажется невозможным, потому что все дети прекрасные. Тем не менее я не кокетничаю — на фоне своей сестры-двойняшки я действительно сильно проигрывала. В детстве, когда я смотрела на Инку, думала: вот ведь ходячая реклама счастливого детства! Как куколка… Мне же пришлось столкнуться с тем, что сейчас называют буллингом, а тогда — травлей», — добавила она.

Яна Сексте Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва‭»

Что известно о личной жизни Сексте

Первый раз Яна Сексте вышла замуж за заслуженного артиста России Максима Матвеева, но они развелись, так как он ушел к коллеге Елизавете Боярской.

В 2013 году Сексте узаконила отношения с композитором Дмитрием Мариным. Супруги воспитывали дочь Анну. Недавно Сексте опубликовала в соцсетях фотографию с 11-летней наследницей, сделанный возле Еврейского музея.

«После поэтического моноспектакля Константина Аркадьевича Райкина „Самое любимое“. Браво», — подписала актриса кадр.

Чем сейчас занимается Сексте

Яна Сексте продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Нежное сердце», «Спешите делать добро», «Матросская Тишина», «И никого не стало», «Звездный час по местному времени. Предпремьерный показ» и «Ревизор».

В скором времени также выйдут ленты «Очарованные», «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный», «Трудно быть богом», «Маяк» и «Буровая» с ее участием.

Тему спецоперации артистка не комментировала.

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