Смена имиджа, пост об СВО, слухи о разводе с Матвеевым: как живет Боярская

40-летняя актриса Елизавета Боярская сменила имидж ради роли в спектакле с Евгением Мироновым. Как изменилась артистка, какие последние новости выходили о ней?

Что известно о преображении Боярской

Елизавета Боярская, как и многие другие члены ее известной семьи, является уроженкой и жительницей Санкт-Петербурга и недавно прибыла в Москву на поезде, чтобы представить свои творческие достижения столичной публике.

Заслуженная артистка России отправилась к мастеру по волосам, который придал ее прическе новый оттенок.

«Подготовка к новому проекту», — сообщила Елизавета в социальной сети, разместив видео.

После этого дочь Михаила Боярского приехала на репетицию в Театр Наций, где в течение двух дней принимала участие в спектакле «Дядя Ваня». Она продемонстрировала, как проходит репетиционный процесс вместе с партнером Евгением Мироновым и остальными актерами постановки.

Боярская сняла на видео процесс перевоплощения в свою героиню Елену Андреевну. Для создания образа ей сделали пышную прическу с локонами.

«Готовим русалочкин хвост, чтобы плюх, с головой в омут», — написала Елизавета в личном блоге.

Как сложилась личная жизнь Боярской

Елизавета Боярская замужем за актером Максимом Матвеевым, с которым познакомилась на пробах фильма «1612: Хроника смутного времени».

«Меня поставили в пару с Максимом. Когда я его увидела, то остолбенела. У меня сразу все вспыхнуло. Мне уже было все равно, что это пробы. Я только пыталась понять, кто этот человек и почему я раньше его не видела», — рассказывала Боярская.

Позже судьба снова свела Елизавету и Максима в 2009-м на съемках фильма «Не скажу». Актриса поняла, что влюбилась. В тот момент Матвеев был женат на актрисе Яне Сексте.

«И там была непростая история. Но, слава богу, что мы сейчас вчетвером поддерживаем хорошие отношения. Яна Сексте, прекрасная актриса, вышла замуж за Диму Марина, у них дочка Анечка», — вспоминала Боярская.

В 2010-м Максим и Елизавета поженились. В 2012-м у супругов родился сын Андрей, в 2018-м — Григорий. Елизавета признается, что они с Максимом до сих пор учатся «быть родителями зумеров».

Супруги ранее жили на два города из-за насыщенной съемочной и театральной деятельности. Елизавета чаще находилась в Санкт-Петербурге, а Максим — в Москве. В связи с этим в СМИ начали циркулировать слухи о возможном разрыве отношений. В 2020 году Матвеев покинул МХТ Чехова, полностью посвятив себя кино и семейной жизни.

«Мы с мужем очень внимательны друг к другу, по пятьсот раз спросим: „Что ты чувствуешь? Я тебя обидела? Хочешь об этом поговорить?“ Можно обидеться, разозлиться или просто быть в плохом настроении — все это нормально, это жизнь. Но мы всегда озвучиваем свои эмоции и чувства, и это очень помогает, не остается недомолвок. И все становится просто и понятно», — рассказывала Боярская.

Говорила ли Боярская об СВО

В день начала спецоперации Елизавета Боярская опубликовала в соцсетях изображение белого голубя мира, заявив, что «выступает за установление мира». Этот пост до сих пор доступен в ее аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

«Больно. Страшно. Немыслимо. Люди живут в Петербурге, Москве, Ростове, Воронеже, Донецке, Луганске, Киеве, Харькове, Одессе, Вашингтоне, Берлине, Токио… Люди хотят мира. Люди хотят жить без страха за себя и своих детей. Мы все можем и умеем дружить, делиться, помогать, откликаться, слышать, сострадать, создавать, любить. Но почему-то судьбоносные решения принимаются абсолютным меньшинством, а исполняет эти решения и подвергается последствиям от этих решений абсолютное большинство», — написала она.

Ее супруг также пока не высказывался по поводу спецоперации. В интервью журналисту Надежде Стрелец он признался, что у него разные политические взгляды с тестем народным артистом РСФСР Михаилом Боярским, который поддерживает действия российской власти. При этом у всех членов семьи между собой хорошие отношения.

