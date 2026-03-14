Трамп с помощью мема высмеял Обаму за переговоры с Ираном Трамп опубликовал мем, высмеивающий политику Обамы на переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social мем, высмеивающий своего предшественника Барака Обаму. Картинка изображает подход самого Трампа и Обамы к переговорам с Ираном.

На верхней части картинки изображен Обама, который предлагает иранским лидерам стопки купюр. На нижней — Трамп с грозным выражением лица, показывающий на летящие в небе бомбардировщики B-2 Spirit. Обе сценки подписаны — «Обама ведет переговоры с Ираном» и «Трамп ведет переговоры с Ираном».

Ранее Трамп заявил, что американские военные в настоящее время не проводят операций, связанных с ядерными материалами Ирана, они заняты тем, «чтобы разбомбить к черту их ракеты и беспилотники». При этом хозяин Белого дома не исключил, что в будущем ситуация может измениться.

До этого ВС Ирана нанесли серию ударов по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, в результате чего корабль получил повреждения и был вынужден сменить курс. Согласно заявлению центрального штаба ВС Исламской Республики «Хатам аль-Анбия», корабль направился обратно в США.