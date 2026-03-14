14 марта 2026 в 07:25

Трамп с помощью мема высмеял Обаму за переговоры с Ираном

Трамп опубликовал мем, высмеивающий политику Обамы на переговорах с Ираном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Cashen Turner/White House/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social мем, высмеивающий своего предшественника Барака Обаму. Картинка изображает подход самого Трампа и Обамы к переговорам с Ираном.

На верхней части картинки изображен Обама, который предлагает иранским лидерам стопки купюр. На нижней — Трамп с грозным выражением лица, показывающий на летящие в небе бомбардировщики B-2 Spirit. Обе сценки подписаны — «Обама ведет переговоры с Ираном» и «Трамп ведет переговоры с Ираном».

Ранее Трамп заявил, что американские военные в настоящее время не проводят операций, связанных с ядерными материалами Ирана, они заняты тем, «чтобы разбомбить к черту их ракеты и беспилотники». При этом хозяин Белого дома не исключил, что в будущем ситуация может измениться.

До этого ВС Ирана нанесли серию ударов по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, в результате чего корабль получил повреждения и был вынужден сменить курс. Согласно заявлению центрального штаба ВС Исламской Республики «Хатам аль-Анбия», корабль направился обратно в США.

Дональд Трамп
США
Барак Обама
Иран
В Кремле ответили, сходятся ли Россия и США во мнениях по экспорту нефти
Песков заявил о незаменимости российской нефти на мировом рынке
Два человека пострадали при опрокидывании грузовика на автомобиль в Москве
Названы необходимые условия для получения страховой пенсии
Политолог ответил, выгоден ли России развал Евросоюза
«Загоняют в человейники»: Миронов предложил революцию в ипотеке
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 марта: инфографика
На экс-главу института Минобороны России подали в суд за коррупцию
Посольство ответило на обвинения в причастности России к удару по Ираку
В Японии обнародовали подробности запуска баллистической ракеты КНДР
В МВД раскрыли, чем грозит покупка водительских прав в интернете
Кошатникам рассказали, почему их питомцы часто прячутся под одеяло
Атака на Кубань, Николаевка в клещах: новости СВО на утро 14 марта
КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря
Новейший разведывательный дрон «Сварог-5» испытают на СВО
Названо число погибших на Ближнем Востоке военных США
«Активность» России переполошила всю Польшу
Над Россией сбили почти 90 украинских БПЛА за ночь
Россиянам объяснили, какие продукты нельзя привозить из Италии
Москвичам пообещали температуру на шесть градусов выше нормы
Дальше
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

