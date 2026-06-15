Биография, личная жизнь, мнение об СВО: где сейчас актер Андрей Леонов

Биография, личная жизнь, мнение об СВО: где сейчас актер Андрей Леонов

Народному артисту России Андрею Леонову 15 июня исполняется 67 лет. Как сложились его карьера и личная жизнь, чем он занимается сейчас?

Чем прославился Леонов

Андрей Леонов появился на свет 15 июня 1959 года в Москве. Отец его — знаменитый актер Евгений Леонов, народный артист СССР.

В 1976 году он поступил в Высшее театральное училище им Б. В. Щукина. В 1979 году присоединился к актерской труппе театра «Ленком», но через два года принял решение уйти в армию. Отслужив в танковых войсках, Леонов вернулся к работе в театре.

Актер снимался в таких проектах, как «Дорогая Памелла», «Папины дочки», «Аферисты», «Все в порядке, мама», «Ивановы-Ивановы», «Оранжевая корова», «Чистосердечное призвание», «ШКЛТ», «Папины дочки. Новые», «Гид и большие соблазны» и другие.

Всего в его фильмографии более 60 работ.

Как сложилась личная жизнь Леонова

Андрей Леонов впервые женился в 1984 году на Алехандре Куэвас, дочери политического эмигранта из Чили. У пары родился сын Евгений.

Куэвас окончила РУДН и получила предложение о работе из Стокгольма. Она уехала вместе с сыном, а Леонов покидать Россию не захотел. Супруги развелись в 1997 году, но актер продолжил поддерживать отношения с наследником.

В 2010 году Леонов женился на дочери композитора Игоря Якушенко, Анастасии, которая моложе его на 13 лет. Через несколько лет у них появились дети: дочь Анна и сын Михаил.

Как Леонов относится к спецоперации

Андрей Леонов поддерживает спецоперацию. В 2023 году он передал свой автомобиль военным.

Артист обратился к участникам СВО и отметил, что они могут стать его будущими коллегами, связав свою жизнь с миром кино. Леонов напомнил, что после Второй мировой войны многие режиссеры, прошедшие фронт, начали снимать фильмы.

«Вот многие из вас, может быть, уйдут в кинематограф, станут режиссерами, может быть, снимут прекрасные фильмы о войне, которые будут поражать своей правдой, искренностью. Ребята, запомните, что, может быть, мы встретимся уже не здесь, на такой линии опасной, передовой, а будет мирная жизнь и нас объединит творчество», — вспоминал актер в программе «Жизнь и судьба».

Леонов добавил, что больше всего во время общения с бойцами, как в госпитале, так и на передовой, он был поражен их стойкостью и внутренней силой.

Чем сейчас занимается Леонов

Андрей Леонов продолжает активно выступать на театральной сцене и сниматься в кино. В 2025 году он снялся в семейной комедии «Наш папа — Дед Мороз!» и продолжении популярного сериала «Папины дочки».

Старший сын актера Евгений пошел по стопам отца, окончив актерскую школу в Стокгольме. Теперь он занимается разными творческими проектами: пишет сценарии и музыку для спектаклей, а также выступает с моноспектаклями. В 2019 году в семье Леоновых случилось радостное событие — у Евгения родился сын, которого назвали Мио.

Младшие дети Андрея Леонова тоже проявляют талант и интерес к спорту. Его дочь Анна серьезно занимается балетом в престижной студии при Большом театре. Младший сын Михаил успешно занимается спортом, посвящая тренировкам много времени. Сегодня артист — счастливый отец, о чем он с гордостью рассказывает в своем блоге.

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