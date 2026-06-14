Скандалы, санкции Украины, мечты о четвертом ребенке: как живет Тодоренко

В воскресенье, 14 июня, телеведущей, актрисе и певице Регине Тодоренко исполняется 36 лет. Как сложились карьера и личная жизнь артистки, в каких скандалах она была замечена?

Как прославилась Тодоренко

Регина Тодоренко появилась на свет 14 июня 1990 года в Одессе. Она родилась в творческой семье. Ее отец Петр Тодоренко был музыкантом-самоучкой, выступал на праздниках. Мать, Ирина, окончила киноведческий факультет.

С пяти лет девочка погрузилась в мир искусства. Она занималась хореографией, вокалом, посещала театральную студию «Балаганчик» и музыкальную школу, где училась играть на бандуре. Но после школы она выбрала нетривиальный путь — поступила в Одесский национальный морской университет на факультет транспортных технологий.

Учеба в том месте не увлекла Регину, и она переехала в Киев. Там она поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств на факультет режиссуры и шоу-бизнеса. В 2013 году Регина успешно завершила обучение и получила диплом магистра театрального искусства. Это стало началом ее карьеры на телевидении и в музыке.

Тодоренко начала карьеру в шоу-бизнесе в 17 лет. Она стала ведущей конкурса «Золотая десятка». Харизма Регины привлекла внимание продюсера Натальи Могилевской. Могилевская пригласила ее на украинский аналог «Фабрики звезд». Там Регина дошла до финала и вошла в состав группы Real O. После 2014 года, завершив контракт, она начала сольную карьеру. Регина выпустила треки Heart's Beating и «Ты мне нужен». Также она писала песни для Софии Ротару, Николя Баскова и Ани Лорак.

В 2015 году Регина Тодоренко участвовала в шоу «Голос», где попала в команду Полины Гагариной, но не дошла до финала. Настоящий успех пришел к ней с тревел-шоу «Орел и решка», куда она пришла в 2014 году.

Этим Тодоренко не ограничилась и отправилась покорять Нью-Йорк. Она поступила в киноакадемию на режиссера и, вернувшись, стала известной медийной фигурой.

Что известно о личной жизни Тодоренко

Регина Тодоренко с 2019 года состоит в браке с певцом Владом Топаловым. Незадолго до свадьбы, в декабре 2018 года, у пары родился сын Михаил. В июле 2022 года артисты во второй раз стали родителями — мальчика назвали Мирослав.

В сентябре 2025 года Тодоренко родила третьего сына. Ему дали имя Федор.

Недавно телеведущая поделилась, что они с мужем обдумывают, стоит ли увеличивать семью. Они взвешивают, как найти баланс между желанием уделять внимание каждому ребенку и развитием в карьере.

На вопрос о возможном четвертом ребенке она ответила, что мечтает о пополнении: «Мы с мужем очень любим детей. Это невероятный, чудесный процесс, и я очень хочу еще детей».

После начала спецоперации Тодоренко столкнулась с критикой со стороны украинцев из-за того, что живет и работает в Москве. В своем шоу «Пятница с Региной» телеведущая призналась, что у нее в семье имеется запрет на обсуждение политических тем.

В октябре 2022 года по указу украинского президента Владимира Зеленского против Тодоренко были введены санкции с блокировкой активов на территории страны. Одесские СМИ называют Регину предательницей и обвиняют ее в отказе от родственников после начала СВО.

В 2024 году Тодоренко получила российское гражданство.

В каких скандалах была замечена Тодоренко

Зимой 2026 на Тодоренко обрушилась волна хейта после того, как она призналась, что чуть не убила друга, у которого была аллергия на мед. Она убеждена, что все болезни имеют психосоматические корни, поэтому решила добавить продукт в чай. Некоторые комментаторы предположили, что знаменитость хотела кого-то отравить.

«Я говорю: „Это психосоматика“. Заварила чай, поставила ему, но не сказала, что там мед. Я говорю: „Попей чай“. Он говорит: „О, вкусный какой, хороший“», — рассказала Тодоренко.

После чаепития телеведущая уехала, а у ее знакомого начало сильно опухать лицо. Позже он прислал ей фотографию и сообщил, что у него развился отек Квинке и спросил, не было ли в напитке меда.

«Я чувствовала себя просто жутко», — призналась она.

В 2019 году Регина дала интервью Ксении Собчак, где поделилась откровениями о закулисье шоу «Орел и решка». Она рассказала, что многие вещи не приобретались по золотой карте, а делались по бартеру. Позже Регина попыталась исправить ситуацию, признавшись, что сказала это необдуманно.

23 апреля 2020 года Регина в видеоинтервью высказала осуждение в адрес жертв домашнего насилия, задав им вопрос о том, что они сделали, чтобы избежать побоев от мужей. После этого инцидента журнал Glamour лишил Тодоренко титула «Женщина года», который она ранее получила. Бренды, с которыми сотрудничала телеведущая, разорвали рекламные контракты. Тодоренко пришлось долго извиняться за свои слова. Вместе с благотворительным фондом она создала фильм о жертвах домашнего насилия. Постепенно этот скандал утих.

Позже ведущая занялась сказкой «Регина путешественница», пригласив литературного редактора для помощи. Сначала она обратилась к Дарине Мишиной, но сотрудничество не получилось из-за отсутствия договора. После выхода книги Дарья заявила, что Регина использовала ее идеи без оплаты.

В 2023-м Мишина подала в суд на Тодоренко, требуя свой гонорар и оплату судебных издержек. Но проиграла. В 2025 году Регина проиграла во Втором кассационном суде иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к петербургской писательнице Дарине Мишиной и к СМИ.

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