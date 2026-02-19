Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 19:05

«Совсем больная»: Тодоренко снимала на видео мучившегося от боли Топалова

Топалов заявил, что Тодоренко снимала его на видео во время отравления на Бали

Регина Тодоренко Регина Тодоренко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Влад Топалов в рамках шоу «Пожалуйста, не рассказывай» вспомнил, как мучился в судорогах на Бали после сильного отравления, а его супруга Регина Тодоренко в это время начала снимать все на камеру. По словам исполнителя, ему стало плохо после фирменного местного блюда — ухи со сметаной.

У артиста началась тошнота. Понимая, что ситуация серьезная, Топалов попросил жену вызвать скорую помощь. За то время, пока к паре ехали медики, состояние певца ухудшилось — к тошноте добавились судороги, из‑за которых он не мог разогнуть пальцы.

Я сквозь туман вижу, что она сидит и снимает меня на видео. Я думаю: «Зачем это делать? Либо выложить — совсем больная, либо для памяти. Она не в себе», — поделился Топалов.

Ранее сообщалось, что Тодоренко пропустила съемки в музыкальном телешоу «Маска» из-за участия в другом проекте. Пиар-менеджер Нина Пономарева сочла смешными слухи о том, что отсутствие артистки якобы связано с аллергией, возникшей у ее друга.

До этого Тодоренко призналась, что чуть не убила человека, у которого была аллергия на мед. Телеведущая считает, что все болезни имеют психосоматическую природу, поэтому решила добавить продукт в чай знакомому. В итоге молодой человек был госпитализирован.

Регина Тодоренко
Влад Топалов
отравления
Бали
