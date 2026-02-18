Фанаты Тодоренко устроили «сражение» в комментариях Поклонники Тодоренко разделились на два лагеря на фоне скандала с телеведущей

Поклонники телеведущей Регины Тодоренко разделились на два противоположных лагеря в оценке ее творчества. Под постом звезды в Telegram-канале часть аудитории на фоне «отмены» знаменитости активно выразила ей поддержку и заявила, что любое появление ведущей в кадре дарит заряд позитива и хорошего настроения.

Любое шоу, передача или интервью с вами, это мощнейший заряд бодрости, радости, энергии, смеха, легкости и понимания, что все будет хорошо, — заявил один из комментаторов.

Другие пользователи, напротив, недоумевает, почему карьера телеведущей до сих пор продолжается. В их высказываниях прозвучали резкие оценки состояния знаменитости.

Почему ее до сих пор не отменили? — написал пользователь.

Ранее музыкальный критик Павел Рудченко в интервью NEWS.ru заявил, что массовая «отмена» Тодоренко, подобная той, что произошла с певицей Ларисой Долиной, маловероятна. По его наблюдениям, общественность сейчас крайне чувствительно реагирует на провокационные действия знаменитостей, особенно если в них усматривается попытка личной выгоды.

До этого телеведущая рассказала историю о том, как едва не стала причиной смерти своего приятеля. У знакомого была аллергия на мед, однако Тодоренко, будучи уверенной в психосоматической природе всех болезней, подсыпала продукт ему в чай. Некоторые пользователи Сети в ответ на это признание отпустили ироничные замечания о том, что знаменитость, по сути, пыталась отравить человека.