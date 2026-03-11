Скандал Алибасова-младшего с 10-й женой: почему Арина заявила в полицию

Адвокат Бари Алибасова — младшего Юлия Вербицкая-Линник в интервью NEWS.ru назвала возможную причину, по которой шоумен решил забрать свою годовалую дочь Эмму у ее матери Арины. Также мы выслушали вторую сторону конфликта — саму Арину, объяснившую, почему она не испугалась стать 10-й женой Алибасова и на что надеется теперь.

Что случилось на дне рождения внучки Алибасова

9 марта внучка шоумена Бари Алибасова Эмма отметила свой первый день рождения. Девочка — дочь единственного сына основателя группы «На-На» Бари-младшего. Праздновали в квартире Алибасова-старшего в районе Арбата. Хозяин жилплощади, благостно улыбаясь, называл Эмму «замечательной девочкой» и «любимой внучкой».

Мероприятие было омрачено, по словам Алибасова-младшего, появлением в разгар торжества мамы дочери в сопровождении сотрудников полиции.

«Напомню, год назад Бари-младший сочетался браком с хрупкой девушкой Ариной. Вскоре, а именно 9 марта 2025-го, у пары родилась малышка Эмма Бариевна Алибасова. Молодая семья проживала в Нижнем Новгороде до того момента, пока Бари Бариевичу не пришлось срочно забирать ребенка и возвращаться в Москву», — объяснила в интервью NEWS.ru адвокат Алибасова-младшего Юлия Вербицкая-Линник.

Почему Алибасов-младший ушел от жены вместе с ребенком: версия его адвоката

Причиной этого решения юрист назвала проблемы в молодой семье из-за якобы пристрастия Арины к запрещенным препаратам. Привычка — зависимость — настолько сильная, что, по мнению Алибасова, стала угрожать жизни и безопасности дочери, отметила Вербицкая-Линник.

«Бари Бариевич опасается, что она может в измененном состоянии сознания „забыть“ или „потерять“ ребенка», — отметила собеседница.

Юрист добавила, что супруга Алибасова имеет диплом врача-психиатра, а трудится с недавних пор в клинике для зависимых — «фактически рехабе». Причем работает не рядовым сотрудником, а главным врачом — юный возраст, отметила адвокат.

«Знакомые Арины рассказывают, что ранее она в этом же рехабе проходила лечение, так что мотив ее приглашения — если информация соответствует действительности — понятен. Практика работы в клиниках-рехабах сотрудников, которые сами лечились от зависимости, весьма распространена», — уточнила адвокат.

Она предположила, что «бывших зависимых», к сожалению, «не бывает» — в таком случае проживание с мамой может быть «фатально опасно для младенца». Сейчас ситуация развивается стремительно, отметила Вербицкая-Линник, Арина «в эмоционально неровном» состоянии требует вернуть ей дочь. Бари-младший просит свою пока еще жену «пройти курс терапии», отметила юрист.

«Чуть не задушил»: версия жены Алибасова

Жена Алибасова Арина в свою очередь подтвердила NEWS.ru факт проживания с мужем в Нижнем Новгороде до недавнего времени. Она заявила, что примерно в августе прошлого года супруг перестал работать и приносить домой деньги.

«Я вышла на работу, когда ребенку было пять месяцев. Это был для меня очень большой стресс — разлучаться с дочерью на весь день. Но других вариантов не было, все делалось ради семьи: чтобы у нас были деньги. Я обеспечивала Бари и дочь, покупала все в квартиру, оплачивала детский садик», — перечислила Арина.

Алибасов, по ее словам, дома «скандалил и обвинял» — то в краже денег, то в изменах и «в сексе за деньги с посторонними мужчинами». Жена Алибасова поведала историю семейного насилия — по ее словам, она пережила психологический террор, стала думать о разводе и написала юристу по бракоразводным процессам. Бари, говорит Арина, увидел эту переписку и взбесился — давал пощечины, толкал о стены, о косяки, издевался. Она уверяет, что муж засовывал ей холодный блин с мясом — только что из морозилки — в рот, зажимая челюсти пальцами, говорил, мол, еще один удар — и она труп. Связи, по словам Арины, у нее не было, поскольку Бари отобрал телефон.

Она отметила, что ей удалось выбежать в подъезд и попросить у одного из соседей телефон, чтобы «связаться с родителями». «Приехала мама, увидела меня с синяками. Бари начал ей жаловаться, что не может жить без дочери и без меня. Потом плакался у нее в машине, что у нас нет секса и все очень плохо, я его не уважаю, не люблю, не ценю. Поехали к моим родителям», — продолжает собеседница.

Вечером отец Арины, по ее словам, узнал, что Бари бил его дочь, возмутился. «Бари выхватил из рук моей мамы дочку и увез на такси, потому что у него не было свидетельства о ее рождении, не нашел. Уехал на такси в Москву», — отметила Арина.

Она добавила, что пыталась прорваться хотя бы на день рождения дочери в квартиру Алибасовых. Но Бари-младший, по ее словам, не пустил. «Толкнул меня о комод в прихожей, комод разбился. Муж снимал на телефон и кричал, что я устроила погром… Я вызвала полицию. Они, приехав, сказали, что ребенок находится с родным отцом и по закону не имеют права ее забирать», — отметила собеседница.

Арина опровергла обвинения в зависимости, заявив, что сдавала анализы в государственном учреждении. Согласно данным справки, последствий употребления запрещенных препаратов в крови не обнаружено, уточнила Алибасова.

Арина является официальной 10-й женой Бари-младшего. На вопрос о том, не опасалась ли выходить замуж за мужчину с таким количеством бывших жен, ответила: «Надеялась, со мной исправится». Также она уточнила, что с Алибасовым-старшим «не общается», поскольку тот, по ее мнению, «болеет» и «не помнит», с кем беседовал только что.

По информации адвоката Вербицкой-Линник, районный суд Нижнего Новгорода отказался рассматривать иск Арины Алибасовой об определении места жительства ребенка с ней и передал дело по месту фактического проживания и регистрации ребенка — в квартире Алибасовых в Москве.

