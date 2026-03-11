Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 00:14

«Преднамеренно»: Захарова отреагировала на удар ВСУ по Брянску

Захарова: ВСУ намеренно ударили ракетами по гражданскому населению в Брянске

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины намеренно нанесли ракетный удар по гражданскому населению в Брянске, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, секретариат ООН обязан обратить внимание на преступление Киева.

Секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского кризиса, не может этого не видеть. Не может не видеть он и количество убитых и раненых мирных жителей, — отметила дипломат.

Ранее сообщалось о мощной атаке Вооруженных сил Украины на территорию Брянской области. Украинские войска могли напасть на Брянск семью ракетами Storm Shadow.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз получил оперативный доклад от начальника регионального МЧС России Дмитрия Енина о последствиях ракетной атаки. Главный спасатель сообщил о повреждениях одного из промышленных цехов, полученных при ударе Вооруженных сил Украины.

В результате ракетного удара ВСУ по Брянску погибли шесть человек. Еще 37 человек получили травмы. все пострадавшие сейчас находятся в больнице.

Мария Захарова
Брянск
ВСУ
обстрелы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кровавая неделя»: в МИД РФ осудили преступные действия Киева
«Преднамеренно»: Захарова отреагировала на удар ВСУ по Брянску
«За несколько часов»: США могли уничтожить иранские корабли для минирования
«Стены затряслись»: очевидица описала первые минуты обстрела Брянска
В Совфеде спрогнозировали реальные последствия операции США против Ирана
«Нас просто обобрали»: как ленд-лиз сделал США главным кредитором мира
Корейский автопроизводитель официально сможет продавать авто в России
Пентагон показал карту первых 10 дней ударов по Ирану
В Иране отреклись от планов подготовки превентивного удара по США
SHOT: серия взрывов прогремела в районе Анапы
В Германии осудили вручение Зеленскому высшей награды ЕС
США не смогли проверить информацию о минировании Ормузского пролива
«По-прежнему уверен»: в США раскрыли дальнейшие планы Трампа на Иран
В Тверской области отстранен от должности глава городского округа
«Действуют грамотно»: в Совфеде раскрыли тайный план Ирана для США
Провал лидеров РПЛ: как одновременно проиграли лучшие клубы России
В Карелии обнаружили тело сыгравшего в нашумевшем клипе Shortparis дирижера
Украинцам предрекли работу до конца жизни из-за нищенских пенсий
С тату и троечникам нельзя: как стать космонавтом в РФ — все подробности
США призвали Израиль ограничить фронт ударов по Ирану
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.