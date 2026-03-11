«Преднамеренно»: Захарова отреагировала на удар ВСУ по Брянску Захарова: ВСУ намеренно ударили ракетами по гражданскому населению в Брянске

Вооруженные силы Украины намеренно нанесли ракетный удар по гражданскому населению в Брянске, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, секретариат ООН обязан обратить внимание на преступление Киева.

Секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского кризиса, не может этого не видеть. Не может не видеть он и количество убитых и раненых мирных жителей, — отметила дипломат.

Ранее сообщалось о мощной атаке Вооруженных сил Украины на территорию Брянской области. Украинские войска могли напасть на Брянск семью ракетами Storm Shadow.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз получил оперативный доклад от начальника регионального МЧС России Дмитрия Енина о последствиях ракетной атаки. Главный спасатель сообщил о повреждениях одного из промышленных цехов, полученных при ударе Вооруженных сил Украины.

В результате ракетного удара ВСУ по Брянску погибли шесть человек. Еще 37 человек получили травмы. все пострадавшие сейчас находятся в больнице.