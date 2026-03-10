Стало известно, чем ВСУ атаковали Брянск SHOT: ВСУ выпустили в сторону Брянска семь ракет Storm Shadow

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ атаковали Брянск семью ракетами Storm Shadow. По информации канала, погибли два человека. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Канал ссылается на слова очевидцев, которые рассказывают о сильных взрывах и густом черном дыме над городом. В публикации канала уточняется, что в регионе действовал режим ракетной опасности.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в результате атаки ВСУ пострадали 12 человек. Согласно сведениям канала, один из снарядов попал в завод, который занимается производством микросхем для мобильных устройств.

Между тем посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник рассказал, что жертвами атак ВСУ на регионы России в период с 2 по 8 марта стали 30 мирных жителей. Всего за неделю ВСУ выпустили по гражданским объектам более 3,5 тыс. боеприпасов, уточнил он.

Кроме того, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал об атаке украинских беспилотников на жилые дома в поселке Пришиб Михайловского муниципального округа. В результате удара оказались повреждены 12 домовладений.