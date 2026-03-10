Российская ПВО уничтожила почти четыре десятка дронов ВСУ за вечер Минобороны: над регионами России сбили 36 украинских дронов за четыре часа

Российские средства противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили 36 украинских беспилотников над несколькими регионами страны, сообщили в Минобороны РФ. Атака отражалась 10 марта в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 12 дронов сбили над территорией Крыма, по семь — над Белгородской областью и акваторией Черного моря, еще шесть — над Краснодарским краем. Также средства ПВО уничтожили два беспилотника над Курской областью и по одному — над Брянской и Смоленской областями.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о рекордном уничтожении украинских беспилотников за сутки. Силы ПВО сбили 754 дрона самолетного типа, а также три снаряда HIMARS и три управляемые авиабомбы.

До этого ведомство сообщило об уничтожении немецких танков Leopard 1A5 расчетами FPV-дронов «Рубикон». Под удары также попала автомобильная и бронированная техника ВСУ. Российские БПЛА использовались для воздушного тарана вражеских дронов.