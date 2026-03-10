Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 20:53

Российская ПВО уничтожила почти четыре десятка дронов ВСУ за вечер

Минобороны: над регионами России сбили 36 украинских дронов за четыре часа

ПВО ПВО Фото: Сергей Мирный/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские средства противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили 36 украинских беспилотников над несколькими регионами страны, сообщили в Минобороны РФ. Атака отражалась 10 марта в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 12 дронов сбили над территорией Крыма, по семь — над Белгородской областью и акваторией Черного моря, еще шесть — над Краснодарским краем. Также средства ПВО уничтожили два беспилотника над Курской областью и по одному — над Брянской и Смоленской областями.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о рекордном уничтожении украинских беспилотников за сутки. Силы ПВО сбили 754 дрона самолетного типа, а также три снаряда HIMARS и три управляемые авиабомбы.

До этого ведомство сообщило об уничтожении немецких танков Leopard 1A5 расчетами FPV-дронов «Рубикон». Под удары также попала автомобильная и бронированная техника ВСУ. Российские БПЛА использовались для воздушного тарана вражеских дронов.

ВСУ
ПВО
Минобороны РФ
ВС РФ
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Радио Судного дня» передало три таинственных сообщения
В индийском заповеднике тигр напал на самку носорога
Турэксперт рассказал, какие страны россияне выбирают для отдыха вместо ОАЭ
Глава Минэнерго США удалил пост о проводке танкера через Ормузский пролив
«Лакмусовая бумажка»: Слуцкий оценил заявление Макрона о санкциях против РФ
Названы «две проблемные страны» в ЕС для фон дер Ляйен
Два человека получили ранения в перестрелке у синагоги в США
В Совфеде назвали главный промах США и Израиля в Иране
Российская ПВО уничтожила почти четыре десятка дронов ВСУ за вечер
Российский подросток-скейтбордист без ног поразил Бразилию
Британец рассказал, что в коме встретил Иисуса
«Несокрушимая стена»: Федорищев о бойце, 68 дней защищавшем позиции в ДНР
Названо число погибших при ударе ВСУ по Брянску
Правда ли у Лерчек рак: состояние блогера, что говорят Гордон и онколог
ФНС назвала случаи уплаты налога в 35% по льготным кредитам
Два человека погибли в результате атаки ВСУ на российский регион
Горячую линию для пострадавших от ракетного удара ВСУ открыли в Брянске
Россиян призвали не паниковать из-за прогнозов по нашествию комаров
Киев взял ответственность за ракетный удар по Брянску
Иран атаковал израильские нефтехранилища после удара по своим объектам
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.