Минобороны России отчиталось о сотнях сбитых дронов за сутки ПВО России сбила 241 беспилотник и восемь авиабомб ВСУ за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 241 беспилотник самолетного типа и восемь управляемых авиабомб Воздушных сил Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны России. В военном ведомстве также уточнили, что были ликвидированы три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 241 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ отчиталось об уничтожении американской пусковой установки MLRS в Харьковской области. Высокоточный удар двумя ракетами ликвидировал саму систему залпового огня, сопровождающую технику и до 10 военнослужащих ВСУ.

До этого российские военные нанесли массированные удары по объектам энергетики, обеспечивающим ВСУ, а также по местам дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Поражены 142 района, включая пункты подготовки и запуска ударных беспилотников дальнего действия.